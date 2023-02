Ястребиные взгляды разошлись

Потенциальные претенденты на номинацию в президенты США от Республиканской партии все дальше расходятся по вопросу о поддержке Украины. В полемику вступил один из фаворитов президентской гонки-2024, губернатор Флориды Рон Десантис. Он считает, что у администрации США масса дел дома и ей не стоит концентрироваться на проблемах «страны, расположенной на другой половине земного шара»,— опасаться надо Китая, а не России, которая, по мнению господина Десантиса, вряд ли нападет на Европу. Это заявление возмутило другого потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего вице-президента Майка Пенса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Флориды Рон Десантис пытается втолковать администрации, что бесконтрольная помощь Украине истощает Америку, главную угрозу для которой представляет Китай, а не Россия

Фото: Marco Bello / Reuters Губернатор Флориды Рон Десантис пытается втолковать администрации, что бесконтрольная помощь Украине истощает Америку, главную угрозу для которой представляет Китай, а не Россия

Фото: Marco Bello / Reuters

Отношение к украинскому конфликту все сильнее раскалывает Республиканскую партию. Особенно острые дискуссии разворачиваются среди претендентов на партийную номинацию на президентских выборах-2024. Позицию по Украине они все чаще включают в свои выступления, и, вероятно, она станет одной из главных тем на предвыборных дебатах, отмечают ведущие американские СМИ, в том числе CNN, The Washington Post (WP) и The Hill.

В конце прошедшей недели бывший вице-президент США Майк Пенс, который, как ожидается, вскоре объявит о своем участии в президентской гонке, в ходе своего выступления в университете Остина в Техасе обрушился с резкой критикой на однопартийцев, которые ставят под сомнение стратегию администрации Байдена в отношении Украины. «В партии нет места апологетам Путина, там может быть только место для защитников свободы»,— заявил господин Пенс.

«Любой, кто думает, что Владимир Путин остановится на Украине, ошибается. Нам необходимо понять реальную долгосрочную угрозу возобновления российской агрессии в Европе. И я придерживаюсь мнения, что на этом он (президент РФ.— “Ъ”) не остановится»,— продолжил свою мысль Майк Пенс уже в интервью телеканалу NBC.

Комментарии бывшего вице-президента оказались созвучны позиции его соратницы по команде Дональда Трампа, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, недавно объявившей о своих президентских амбициях. В своей предвыборной речи она заявила, что «это не война за Украину. Речь идет о войне за свободу… Если Россия получит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии, и нам грозит мировая война. И, если Россия победит, могу с вами поспорить, что Китай захватит Тайвань, а Иран создаст (атомную.— “Ъ”) бомбу».

Диаметрально противоположную точку зрения выразил губернатор Флориды Рон Десантис, который высказался по вопросу об Украине как раз в тот день, когда президент США Джо Байден нанес неожиданный визит в эту страну. Он предложил Джо Байдену посетить штат Огайо, который пострадал от экологической катастрофы из-за разлива химикатов (сам президент недавно заявил, что туда не собирается), и границу с Мексикой, где бушует миграционный кризис. По словам губернатора, Джо Байден «очень обеспокоен (безопасностью.— “Ъ”) границ (страны.— “Ъ”), находящейся на другой половине земного шара, но он ничего не сделал для защиты нашей границы здесь, дома… у нас накопилось много проблем здесь, в нашей собственной стране, которыми он пренебрегает».

Из рассуждений господина Десантиса в эфире FoxNews следовало, что тактика правительства США на Украине противоречит национальным интересам и что бесконтрольная помощь истощает Америку, которой нужно бояться больше не России, а Китая.

«Все это (украинский конфликт.— “Ъ”) не могло бы случиться, если бы не слабость, которую проявил президент в первый год своего правления»,— отметил губернатор Флориды. При этом «страх, что Россия вторгнется в страны НАТО и все такое, вы знаете, даже близко не оправдался», продолжил он и отметил, что не видит в России столь же сильного соперника, каким может быть Китай. По мнению политика, «прокси-война с опосредованным участием Китая из-за приграничных земель или Крыма» не в интересах США. Американской администрации «стоило бы определить, какова стратегическая цель, которую она пытается достичь», а не просто выписывать «незаполненные чеки», «это неприемлемо», подытожил он.

Стоит отметить, что в 2015 году Рон Десантис, напротив, выступал за предоставление Украине летального оружия, на это обратила внимание WP.

Скорее всего, причина такой смены позиции кроется в изменении общественного мнения в США. Как следует из опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, сегодня только 48% американцев поддерживают поставки оружия Украине, 29% — против, а 22% — ни за, ни против. В мае 2022 года за отправку оружия Киеву выступали 60% респондентов. Более того, согласно FoxNews, большинство республиканцев (61%) и почти половина независимых избирателей (49%) выступают за то, чтобы поддержка Украины была ограничена во времени.

Мнение, что украинский кризис истощает США, находит все больший отклик и у американских экспертов. В частности, авторитетный аналитический центр CSIS в субботу опубликовал анализ, согласно которому «в крупном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, использование США боеприпасов, вероятно, превысит текущие запасы Министерства обороны США». Причем «это произойдет менее чем за неделю», предупредили авторы доклада. И одной из главных причин дефицита боеприпасов они называют украинский кризис.

Мысль о том, что вовлеченность США в конфликт на Украине ослабляет позиции страны в противоборстве с Китаем, не раз высказывал экс-президент США Дональд Трамп, также претендующий на роль кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, Так, в интервью в пятницу консервативному радиоведущему Гленну Бэку экс-президент утверждал, что Россия и Китай объединяются против своих общих врагов, и это может быть «самой опасной вещью, которая может случиться для нашей страны». В своей социальной сети Truth Social он на днях написал: «Если вы посмотрите и поймете, какие шаги предпринимает Байден в отношении Украины, он систематически, хотя, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что вскоре может стать Третьей мировой войной». В упомянутом радиоинтервью Дональд Трамп добавил, что для недопущения разрастания конфликта до глобального нужно как можно скорее усадить президентов России и Украины за стол переговоров.

Важно уточнить, что, согласно последним опросам, именно Дональд Трамп и Рон Десантис — абсолютные лидеры общественного мнения среди республиканцев. Авторитетный институт Quinnipiac University сообщает, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 42% сторонников партии, а за господина Десантиса — 36%. В поддержку Никки Хейли высказались лишь 6% респондентов, а за Майка Пенса — 4%.

Как пишет WP, в глобальном смысле, если ситуация не изменится, пропасть во взглядах между наиболее популярными консерваторами и нынешней администрацией по украинскому вопросу может указывать на то, что «курс нашей поддержки Украины висит на волоске».

Екатерина Мур, Вашингтон