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Коммерсантъ FM
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Курултай Башкирии внесет в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг для призывников

Курултай Башкирии на заседании парламента 22 февраля принял постановление о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего введение запрета на рекламу услуг по помощи с уклонением от исполнения воинской обязанности.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, информационное пространство «наполнено агрессивной рекламой», в которой предлагается за деньги помочь уклонистам «на законных основаниях избежать призыва». Реклама таких услуг «фактически подталкивает людей к правонарушению», поскольку уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо, а за отказ от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность.

Депутаты Курултая предложили ввести административную ответственность за нарушение рекламодателем, производителем или распространителем рекламы закона и предусмотреть штраф для физлиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Как писал «Ъ», о соответствующих поправках к федеральному закону «О рекламе», разработанных членами комитета парламента республики по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, стало известно в начале февраля. В Госдуме законопроект представит депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин.

Карина Мамаева, Уфа

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