В восьми километрах юго-западнее города Малатья, расположенного на востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение произошло в 12:04 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 43,5 тыс., в Сирии, по официальным данным, жертвами стали 1,5 тыс. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.
О последствиях стихийного бедствия — в публикации «Ъ» «Потрясениям нет конца».