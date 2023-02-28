Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Год в объективе

Главные общественно-политические события региона глазами фотокорреспондентов «Guide. Нижегородская область. Итоги года».

Предыдущая фотография
Июнь. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции ЦИПР-2022

Июнь. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции ЦИПР-2022

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Август. После санкций в отношении России многие западные бренды закрыли магазины в стране, в том числе шведская IKEA

Август. После санкций в отношении России многие западные бренды закрыли магазины в стране, в том числе шведская IKEA

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Август. Нижегородские аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай зерновых — 1,7 млн тонн

Август. Нижегородские аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай зерновых — 1,7 млн тонн

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Октябрь. Частичная мобилизация в рамках специальной военной операции на Украине

Октябрь. Частичная мобилизация в рамках специальной военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Ноябрь. Последствия ледяного дождя — самого мощного и разрушительного за десятилетие

Ноябрь. Последствия ледяного дождя — самого мощного и разрушительного за десятилетие

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ноябрь. В Нижнем Новгороде началось строительство Ледового дворца

Ноябрь. В Нижнем Новгороде началось строительство Ледового дворца

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ноябрь. В Нижнем Новгороде завершилось строительство Школы-800

Ноябрь. В Нижнем Новгороде завершилось строительство Школы-800

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 7

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...