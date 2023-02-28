Приволжье / Приложения 28.02.2023, 09:25 Год в объективе Главные общественно-политические события региона глазами фотокорреспондентов «Guide. Нижегородская область. Итоги года». Предыдущая фотография Июнь. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции ЦИПР-2022 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Август. После санкций в отношении России многие западные бренды закрыли магазины в стране, в том числе шведская IKEA Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Август. Нижегородские аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай зерновых — 1,7 млн тонн Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Октябрь. Частичная мобилизация в рамках специальной военной операции на Украине Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин / купить фото Ноябрь. Последствия ледяного дождя — самого мощного и разрушительного за десятилетие Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ноябрь. В Нижнем Новгороде началось строительство Ледового дворца Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ноябрь. В Нижнем Новгороде завершилось строительство Школы-800 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 7