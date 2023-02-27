В Ярославле сделают подсветку для мечети, кирхи и синагоги

В Ярославской области будет выполнена подсветка 58 объектов архитектуры, включая здания соборной мечети, лютеранской кирхи и синагоги в Ярославле. Контракт на проектирование размещен на портале государственных закупок Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проекты по подсветке 58 объектов делает тот же подрядчик — ПАО «Россети Центр», заказчиком работ выступает департамент региональной политики правительства Ярославской области. Проектирование должно быть завершено к концу февраля. Из 58 объектов, на которых сделают подсветку в 2023 году, 42 находятся в Ярославле. Так власти намерены выполнить второй этап подсветки Октябрьского моста, «подсветить» мост на Даманском, планетарий, памятник Леониду Собинову, здания дома актера и ГУ МЧС по Ярославской области.

Также будут подсвечены и культовые объекты — Сретенская церковь на улице Свободы, Вознесенская и Благовещенская церкви на Волжской набережной, колокольня церкви Параскевы Пятницы, а также Ярославская соборная мечеть, Ярославская синагога и лютеранская кирха на улице Свердлова. В других населенных пунктах планируется сделать подсветку на зданиях старой и новой хлебной биржи и пожарной каланче в Рыбинске, «подсветить» памятник Ленину в Пошехонье, а также храмы в Переславле, Пошехонье, поселках Петровское и Пречистое, Большом Селе, селах Середа и Диево-Городище.

Андрей Иванов