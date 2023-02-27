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Коммерсантъ FM
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Зеленский ввел санкции против «Народного фронта» и Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому против ряда физических и юридических лиц из России вводятся санкции. Под ограничения, в частности, попали движение «Народный фронт "За Россию"» и структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — а также сам предприниматель.

Как следует из размещенного на сайте офиса президента Украины указа, сроком на десять лет введены санкции против компаний «Конкорд М», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей» и «ЧВК Вагнер Центр».

Под ограничения также попали благотворительный фонд «Гольфстрим», организация Красного Креста в России, молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и организация «Дом для мамы».

Среди физических лиц под санкции попали спортсмены Елена Исинбаева и Александр Попов, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

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