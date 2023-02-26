Все дороги ведут в Пекин

С февраля этого года, вскоре после отмены в Китае ковидных ограничений, Пекин стал местом дипломатического паломничества, что отражает возросшие роль и вес Китая в международных делах.

В середине месяца — с 14 по 16 февраля — Пекин с государственным визитом, первым за последние два десятилетия, посетил президент Ирана Эбрахим Раиси. По итогам переговоров стороны заявили, что китайско-иранский саммит «поднял всестороннее стратегическое партнерство двух стран на новый уровень».

Первым иностранным лидером, который посетит Пекин с государственным визитом после выдвижения Китаем мирного плана по Украине, станет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, его визит в Пекин пройдет 28 февраля — 2 марта. В программе визита — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры в узком и расширенном составах. В преддверии китайско-белорусского саммита глава МИД КНР Цинь Ган провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, отметив, что Пекин выступает против санкций в отношении Минска и вмешательства в дела Белоруссии. Стороны также обсудили украинский кризис.

Пути активизации диалога с КНР ищут и на Западе. После того как госсекретарь США Энтони Блинкен в последний момент отменил свой февральский визит в Пекин в связи со скандалом вокруг китайского аэростата, свои амбиции стать лидером в диалоге Запада с Китаем после обнародования китайского мирного плана обозначил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я считаю, что тот факт, что Китай включается в усилия по обеспечению мира,— это хорошо. Я отправлюсь в Китай в начале апреля. Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие, а также остановила эту агрессию до начала переговоров»,— заявил Эмманюэль Макрон. В заявлении Елисейского дворца также отмечается важность возобновления контактов с Пекином по глобальным проблемам, включая конфликт на Украине.

Между тем американское издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает о том, что правительство Великобритании обсуждает с китайскими властями возможность организации визита одного из британских министров в Пекин для ослабления напряженности в отношениях двух стран.

В случае положительного исхода это будет первый визит представителя британского правительства в Китай с сентября 2021 года. Как сообщил Politico неназванный британский чиновник, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рассмотрит возможность посетить Пекин, если его туда пригласят.

Впрочем, главным событием в международных контактах китайского руководства должен стать визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина, сроки которого пока не объявлены.

«Мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше»,— заявил на прошедшей неделе президент России Владимир Путин, принимая в Кремле главного китайского дипломата — главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, члена Политбюро ЦК КПК Ван И.