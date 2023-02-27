Меркурий атакует

Во Франции начались самые масштабные за последние 30 лет маневры, в которых участвуют также союзники по НАТО. Руководство армии не скрывает, что целью операции «Орион», как названы маневры, станет отработка действий войск в условиях конфликта высокой интенсивности с учетом опыта первого года боевых действий на Украине. Европа готовится к тому, что еще десять лет назад казалось весьма маловероятным, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

К началу маневров Министерство обороны подготовило специальный ролик с изложением их основных целей. Это, конечно, не знаменитые «Большие маневры» Рене Клера, но вполне качественный медиапродукт, который раскрывает сценарий событий, весьма напоминающих специальную военную операцию, год тому назад начатую Россией.

С этих выходных и вплоть до 11 марта пехотинцы, моряки, летчики будут отрабатывать тактику боевых действий по противодействию масштабной агрессии потенциального противника. Легенда учений такова: агрессивная страна Меркурий атаковала некогда дружественную ей сопредельную Арнландию, союзницу Франции. Захватчики сконцентрировали огромные силы на границах, в ожидании блицкрига поощряя и поддерживая сепаратистов в приграничных районах как с помощью армии, так и скрытно через военные формирования «Тантал». Остановить армию меркуров и отряды танталовцев, чтобы выручить храбро сопротивляющихся арнландийцев, должны будут европейские моряки, пехотинцы и десантники.

В первой фазе учений задействованы около 20 кораблей средиземноморского театра военных действий, авиация и морские пехотинцы, в общей сложности 4 тыс. человек, которые осуществят высадку на побережье, занятое условным противником. Эти действия будут разворачиваться в прибрежном французском департаменте Эро. В высадке участвуют десантные корабли-вертолетоносцы типа Mistral, с воздуха морскую пехоту будут поддерживать самолеты авианосца Charles de Gaulle. Тем временем в тыл меркуро-танталовцам будет нанесен удар силами воздушного десанта, наступление которого поддержат танковые части, вооруженные тяжелыми танками Leclerc, и дальнобойные артиллерийские системы Caesar.

Задача задействованных сил — остановить врага и перейти к его разгрому, пользуясь превосходством в логистике, планировании и технике. Кроме французских военных в маневрах участвуют подразделения и военная техника из Германии, Испании, Бельгии, Греции, Нидерландов, Великобритании, США и даже ОАЭ. Учебные боевые действия развернутся на территории 20 французских департаментов, в них одномоментно будут участвовать от 7 тыс. до 12 тыс. военных. Параллельно с учениями на суше, на море и в воздухе тренировки проведут также космические силы объединенного командования и бойцы невидимого кибернетического фронта, которые, кстати, готовы к тому, что в период учений им, возможно, придется столкнуться с реальными атаками на компьютерную инфраструктуру страны.

Военные объясняют, что без необходимой тренировки французская армия не сможет оказать решающего сопротивления в условиях конфликта той же интенсивности, какой происходит сейчас на территории Украины. «Я хочу, чтобы наша армия была постоянно готова к противостоянию в случае масштабного конфликта, заранее действуя на всех фронтах так, чтобы выиграть войну до ее начала, сохранив мир, основанный на международном порядке»,— заявил командующий вооруженными силами Франции, глава Генерального штаба генерал армии Тьерри Бюркар.

Таких учений не было в стране почти 30 лет, и раньше они никогда не проводились с оглядкой на Россию. Военная доктрина Франции была построена скорее на необходимости гасить небольшие локальные конфликты и демонстрировать силу на удаленных театрах военных действий. До 2014 года и присоединения Крыма французские генералы рассматривали Россию скорее с симпатией, сквозь призму давних союзнических отношений, которые сохранялись даже в годы холодной войны.

Однако после конфликта в Грузии, и особенно с 2014 года, Франция начала видеть угрозу в растущей военной мощи российской армии. Именно тогда президент Франсуа Олланд остановил выполнение контракта по строительству для российского флота вертолетоносцев, уже получивших названия «Владивосток» и «Севастополь». Его преемник Эмманюэль Макрон попытался выстроить особые привилегированные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, но не смог убедить его не начинать специальную военную операцию, в возможность которой, впрочем, французская военная разведка до последнего не верила (см. “Ъ” от 20 марта 2022 года).

Год боевых действий на Украине заставил Париж опасаться того, что Россия может использовать силу против стран—членов НАТО. Эта потенциальная — возможно, вымышленная — угроза, как и проблемы с растущим российским влиянием в бывшей Французской Африке, побудила правительство Франции начать масштабную перестройку армии, приняв беспрецедентный военный бюджет — более чем €400 млрд (см. “Ъ” от 23 января). В него заложены планы строительства нового атомного авианосца, подводных лодок—носителей ядерного оружия и развитие конвенциональных средств ведения боевых действий.

Начавшиеся в эти выходные маневры — один из шагов по повышению боеспособности французских вооруженных сил. С сокращением армии и военных расходов, которое Европа начала параллельно с горбачевской перестройкой, покончено. По замыслу Эмманюэля Макрона, Франции предстоит вернуть себе роль военного лидера Европы и единственного гаранта ядерного сдерживания среди союзников в ЕС. В старых классических «Больших маневрах», как мы помним, действие происходило накануне мировой войны, французы надеются, что сеанс повторного фильма все-таки не состоится.