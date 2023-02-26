Пакты на стол

В годовщину ввода российских войск на территорию Украины западные союзники не только уверяли Киев в готовности поддерживать его «столько, сколько потребуется», но и, похоже, обдумывали возможность урегулирования конфликта. Никто на Западе не видит перспектив для немедленного начала диалога, однако и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Франции Эмманюэль Макрон недавно выразили уверенность в том, что ни одна из сторон не сможет добиться победы военным путем и момент для переговоров довольно скоро наступит. Как написала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ), Берлин, Париж и Лондон намерены убедить Киев пойти на диалог с Москвой уже в 2023 году, предложив взамен оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности. Детально условия этого соглашения, инициатором которого выступил британский премьер Риши Сунак, должны обсуждаться на ежегодной встрече НАТО, запланированной на июль.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц (справа)
Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters
На Западе, похоже, начала складываться общая оценка перспектив развития конфликта на Украине. Там исходят из того, что в обозримом будущем ни одна из сторон не способна добиться своих целей военными средствами. Ранее эту мысль высказывал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, теперь к такому выводу пришел и президент Франции Эмманюэль Макрон. Судя по всему, подобное понимание есть и у канцлера Германии Олафа Шольца, и даже у премьера Великобритании Риши Сунака. Всех их объединяет уверенность, проявленная в той или иной форме, в том, что в итоге боевые действия завершатся мирными переговорами, время для которых пока не наступило.
На днях Олаф Шольц заявил, что сейчас диалог ни к чему не приведет, поскольку Москва сегодня «допускает лишь одну форму переговоров, а именно, что кто-то безоговорочно капитулирует». При этом канцлер ФРГ уверен, что в будущем настанет «момент, который откроет перспективу мира». Со схожих позиций ранее выступил и Эмманюэль Макрон. По его мнению, «конец не будет достигнут военным путем», однако для возвращения к мирным переговорам украинская армия должна провести контрнаступление. О том, что и в Вашингтоне от Киева ждут решительных действий в ближайшие полгода, которые могут открыть путь к мирному урегулированию, ранее сообщали американские СМИ со ссылками на правительственные источники.
Другими словами, в западных странах верят в то, что Украина способна провести успешное наступление в ближайшие месяцы и продвижением на поле боя улучшить свои переговорные позиции, но, кажется, не верят, что Киев может военным путем добиться декларируемой цели — возвращения к границам 1991 года.
В подтверждение этого в WSJ вышла статья, в которой со ссылкой на источники говорится, что Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ «побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позже в этом году», поскольку у некоторых западных союзников «растут сомнения в его способности отвоевать всю свою территорию». Так, господа Шольц, Макрон и Сунак, по версии газеты, разрабатывают совместный план мирного урегулирования и надеются на возможность старта диалога до конца нынешнего года. Взамен на согласие начать переговоры с Москвой Киев получит специальный оборонный пакт, подразумевающий тесное сближение с НАТО и гораздо более широкий доступ к западной военной технике, «чтобы сдержать российскую агрессию в будущем».
WSJ сообщила, что Эмманюэль Макрон попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность переговоров еще на трехсторонней встрече в Париже 8 февраля, где присутствовал и Олаф Шольц. По словам источников, президент Франции назвал украинского коллегу «великим военачальником», однако напомнил, что даже Берлину и Парижу, некогда непримиримым врагам, после Второй мировой войны пришлось заключить мир, а значит, и господину Зеленскому придется принимать «трудные политические решения». Примечательно, что автором идеи соглашения о сближении с НАТО, которое, впрочем, не предполагает размещения войск альянса на украинской территории и не распространяет на Киев пятую статью о коллективной обороне, выступил премьер Британии Риши Сунак.
Ожидается, что пакт, по задумке его инициаторов, способствующий мирным переговорам, будет детально обсуждаться на саммите стран НАТО в июле.
Между тем идею о том, что Украина может получить от Запада солидные бонусы после завершения конфликта, подкрепляют и слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. На днях он заявил в интервью Der Spiegel, что «быстрых поставок истребителей не будет, конечно, не на данном этапе войны и уж точно не через шесть месяцев». Он подчеркнул, что среди западных партнеров по этому вопросу сложился консенсус, а самолеты производства стран НАТО Киев получит, скорее всего, уже после завершения боевых действий.
Впрочем, украинские власти уверяют, что готовы решать поставленные задачи — возвращение к границам 1991 года — военным путем. По сообщениям СМИ, США даже отговаривают Украину от попыток реализовать этот план в отношении Крыма, опасаясь пересечения «красных линий», хотя официально заявляют, что лишь Киеву решать, где и когда остановиться. Тем не менее 26 февраля Владимир Зеленский отметил, что «девять лет назад российская агрессия началась в Крыму». «Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины»,— сказал он. Господин Зеленский допустил переговоры об окончании конфликта только в контексте реализации его «формулы мира», которая среди прочего подразумевает вывод всех российских войск за международно признанные границы Украины.
Москва же уверяет, что готова к переговорам уже сейчас и даже без предварительных условий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Россия открыта к достижению целей СВО (специальная военная операция.— “Ъ”) политико-дипломатическим путем». Правда, при этом Москва дает понять, что любые договоренности предполагают «признание новых территориальных реалий».