Пакты на стол

В годовщину ввода российских войск на территорию Украины западные союзники не только уверяли Киев в готовности поддерживать его «столько, сколько потребуется», но и, похоже, обдумывали возможность урегулирования конфликта. Никто на Западе не видит перспектив для немедленного начала диалога, однако и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Франции Эмманюэль Макрон недавно выразили уверенность в том, что ни одна из сторон не сможет добиться победы военным путем и момент для переговоров довольно скоро наступит. Как написала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ), Берлин, Париж и Лондон намерены убедить Киев пойти на диалог с Москвой уже в 2023 году, предложив взамен оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности. Детально условия этого соглашения, инициатором которого выступил британский премьер Риши Сунак, должны обсуждаться на ежегодной встрече НАТО, запланированной на июль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц (справа)

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц (справа)

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters

На Западе, похоже, начала складываться общая оценка перспектив развития конфликта на Украине. Там исходят из того, что в обозримом будущем ни одна из сторон не способна добиться своих целей военными средствами. Ранее эту мысль высказывал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, теперь к такому выводу пришел и президент Франции Эмманюэль Макрон. Судя по всему, подобное понимание есть и у канцлера Германии Олафа Шольца, и даже у премьера Великобритании Риши Сунака. Всех их объединяет уверенность, проявленная в той или иной форме, в том, что в итоге боевые действия завершатся мирными переговорами, время для которых пока не наступило.

На днях Олаф Шольц заявил, что сейчас диалог ни к чему не приведет, поскольку Москва сегодня «допускает лишь одну форму переговоров, а именно, что кто-то безоговорочно капитулирует». При этом канцлер ФРГ уверен, что в будущем настанет «момент, который откроет перспективу мира». Со схожих позиций ранее выступил и Эмманюэль Макрон. По его мнению, «конец не будет достигнут военным путем», однако для возвращения к мирным переговорам украинская армия должна провести контрнаступление. О том, что и в Вашингтоне от Киева ждут решительных действий в ближайшие полгода, которые могут открыть путь к мирному урегулированию, ранее сообщали американские СМИ со ссылками на правительственные источники.

Другими словами, в западных странах верят в то, что Украина способна провести успешное наступление в ближайшие месяцы и продвижением на поле боя улучшить свои переговорные позиции, но, кажется, не верят, что Киев может военным путем добиться декларируемой цели — возвращения к границам 1991 года.

В подтверждение этого в WSJ вышла статья, в которой со ссылкой на источники говорится, что Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ «побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позже в этом году», поскольку у некоторых западных союзников «растут сомнения в его способности отвоевать всю свою территорию». Так, господа Шольц, Макрон и Сунак, по версии газеты, разрабатывают совместный план мирного урегулирования и надеются на возможность старта диалога до конца нынешнего года. Взамен на согласие начать переговоры с Москвой Киев получит специальный оборонный пакт, подразумевающий тесное сближение с НАТО и гораздо более широкий доступ к западной военной технике, «чтобы сдержать российскую агрессию в будущем».

WSJ сообщила, что Эмманюэль Макрон попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность переговоров еще на трехсторонней встрече в Париже 8 февраля, где присутствовал и Олаф Шольц. По словам источников, президент Франции назвал украинского коллегу «великим военачальником», однако напомнил, что даже Берлину и Парижу, некогда непримиримым врагам, после Второй мировой войны пришлось заключить мир, а значит, и господину Зеленскому придется принимать «трудные политические решения». Примечательно, что автором идеи соглашения о сближении с НАТО, которое, впрочем, не предполагает размещения войск альянса на украинской территории и не распространяет на Киев пятую статью о коллективной обороне, выступил премьер Британии Риши Сунак.

Ожидается, что пакт, по задумке его инициаторов, способствующий мирным переговорам, будет детально обсуждаться на саммите стран НАТО в июле.

Между тем идею о том, что Украина может получить от Запада солидные бонусы после завершения конфликта, подкрепляют и слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. На днях он заявил в интервью Der Spiegel, что «быстрых поставок истребителей не будет, конечно, не на данном этапе войны и уж точно не через шесть месяцев». Он подчеркнул, что среди западных партнеров по этому вопросу сложился консенсус, а самолеты производства стран НАТО Киев получит, скорее всего, уже после завершения боевых действий.

Впрочем, украинские власти уверяют, что готовы решать поставленные задачи — возвращение к границам 1991 года — военным путем. По сообщениям СМИ, США даже отговаривают Украину от попыток реализовать этот план в отношении Крыма, опасаясь пересечения «красных линий», хотя официально заявляют, что лишь Киеву решать, где и когда остановиться. Тем не менее 26 февраля Владимир Зеленский отметил, что «девять лет назад российская агрессия началась в Крыму». «Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины»,— сказал он. Господин Зеленский допустил переговоры об окончании конфликта только в контексте реализации его «формулы мира», которая среди прочего подразумевает вывод всех российских войск за международно признанные границы Украины.

Москва же уверяет, что готова к переговорам уже сейчас и даже без предварительных условий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Россия открыта к достижению целей СВО (специальная военная операция.— “Ъ”) политико-дипломатическим путем». Правда, при этом Москва дает понять, что любые договоренности предполагают «признание новых территориальных реалий».

Алексей Забродин