Конфликт со спецназовцами суду не понравился

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд не освободил из-под стражи участников конфликта, случившегося летом прошлого года между бывшими участниками общественного движения «СтопХам» (ликвидировано по требованию Минюста) и бойцами полицейского спецназа «Гром». Гражданским участникам инцидента, который занял всего несколько минут, вменили в вину групповое хулиганство и применение насилия к представителям власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший активист движения «СтопХам» Алексей Горбачевский в Бабушкинском суде (июнь 2022 года)

Фото: Бабушкинский районный суд Бывший активист движения «СтопХам» Алексей Горбачевский в Бабушкинском суде (июнь 2022 года)

Фото: Бабушкинский районный суд

По версии СКР, водитель Алексей Горбачевский, студент Кирилл Котов, менеджер интернет-магазина Кирилл Бунин и четвертое неустановленное лицо «приняли решение совершить хулиганство группой лиц». Их план предусматривал «обнаружение неопределенной группы лиц» и развязывание с ней конфликта с использованием «малозначительного повода». Для этого 23 июня 2022 года в 15 часов обвиняемые, по версии следствия, собрались на парковке перед рестораном «Тануки» в начале Ярославского шоссе.

В качестве объекта нападения, как полагает СКР, хулиганы выбрали расположившийся на парковке автоэкипаж отряда спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Как было установлено расследованием, подполковник 4-го боевого отделения «Грома» и старший лейтенант 6-го отделения выполняли возле «Тануки» «специальное задание». Полицейские были в «форменном обмундировании» и сидели в служебном Ford Focus, но это обстоятельство не остановило нападавших.

Конфликт, по мнению следствия, начал Кирилл Котов. Подойдя к легковушке, он совершил некие «вызывающие и противоправные действия». Полицейские, как следует из обвинения, усмотрели в поведении студента «признаки административного правонарушения» и попросили его прекратить безобразие. Тем временем на стоянке появились приятели Котова и «стали оказывать на полицейских физическое, моральное и психологическое воздействие». Потерпевшие, как сказано в материалах дела, решили задержать предполагаемых хулиганов и применили к Алексею Горбачевскому «прием самообороны», повалив его на асфальт. Но в этот момент защищать товарища бросился все тот же студент Котов. По версии следствия, он «обхватил сзади старшего лейтенанта», а затем с такой силой сжал его грудь, что порвал фирменную футболку полицейского.

После, как утверждает следствие, уже все четверо хулиганов сообща избили полицейских. Назначенные следствием медэкспертизы зарегистрировали у силовиков ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, ссадины и кровоподтеки на руках.

Ни одно из повреждений, по мнению врачей, не вызвало «утрату здоровья и потерю трудоспособности» полицейских. Тем не менее все их оппоненты были обвинены СКР в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет колонии) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет колонии).

В сентябре 2022 года прокуратура передала дело в Бабушкинский райсуд, однако на предварительных слушаниях защита обвиняемых убедила судью в том, что рассматривать его по существу преждевременно. По версии адвокатов, приятели Горбачевский, Котов и Бунин планировали не хулиганское нападение на спецназовцев, а обед в «Тануки». В тот момент, когда Котов шел по тротуару ко входу в ресторан, где его ожидали остальные товарищи, на него наехал передним бампером Ford Focus без каких-либо отличительных знаков. В результате столкновения Котов был вынужден опереться руками на капот машины, что не понравилось офицеру, находившемуся за ее рулем. Последний вышел из салона и стал предъявлять по этому поводу претензии, что и привело к конфликту. При этом понять, что они имеют дело со стражами порядка, молодые люди не могли, так как на одном из силовиков был камуфляжный костюм без погон, а другой был одет в джинсы и черную майку с надписью «Гром» на спине. Поэтому оппоненты приняли их «то ли за охранников из ЧОПа с таким названием, то ли вообще за рыбаков».

Услышав от пока еще не опознанных полицейских фразу «Мы при исполнении!», молодые люди, по их словам, попросили показать документы. По мнению защиты, именно отказ полицейских предъявить удостоверения и послужил катализатором конфликта. «Никто не стал бы в здравом уме противодействовать спецназу»,— полагают юристы.

Интересно, что словесная перепалка и силовой конфликт, по версии защиты, длились всего семь минут и закончились без постороннего вмешательства. Более того, после стычки оппоненты стали вместе дожидаться приезда патрульных экипажей, ведя при этом уже вполне мирные беседы. При этом весь ход конфликта подробно зафиксирован на видеозаписи, представленной защитой следствию и широко распространенной в интернете.

Бабушкинский суд признал предъявленное молодым людям обвинение некорректным, поскольку изложенная в нем позиция «не содержит указаний на важные для справедливого разбирательства обстоятельства, вводит в заблуждение и исключает возможность вынесения судом объективного решения».

Так, согласно постановлению судьи, в обвинении, например, было сказано о «провокационных действиях» и «физическом воздействии» фигурантов дела на полицейских, квалифицированных как хулиганство, однако в чем именно выражались эти действия, следствие, по мнению суда, не разъяснило. Насилие над представителем власти, по мнению суда, также осталось под вопросом, поскольку из материалов дела не было понятно, кто из обвиняемых и к кому из потерпевших применил его. Уголовное дело в итоге было возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Надзорное ведомство обжаловало решение в Мосгорсуде, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

При этом подследственных оставили под стражей. А на днях Мосгорсуд утвердил очередное продление срока ареста обвиняемым, мотивируя это тем, что вмененное им в вину групповое хулиганство относится к категории тяжких преступлений. По мнению защиты, столь жесткие обвинение и мера пресечения могут быть связаны с тем, что молодые люди ранее являлись участниками общественного движения «СтопХам», выступающего против грубых нарушений водителями правил дорожного движения и зачастую вызывавшего раздражение как у оказавшихся невольными участниками их акций автомобилистов, так и правоохранителей, которым приходилось разбираться с «дорожными войнами». Однако в споре на парковке перед «Тануки», как утверждает защита, фигуранты участвовали просто как неравнодушные граждане, возмутившиеся движением автомобиля по тротуару и наездом на одного из них. В связи с этим адвокаты и считают обвинение в хулиганстве не соответствующим обстоятельствам дела.

Сергей Машкин