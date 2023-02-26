Курскую область обстреляли несколько раз за день

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что Кореневский и Глушковский районы были несколько раз обстреляны со стороны Украины. Пострадавших, как и повреждений зданий, нет.

«Из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

24 февраля Роман Старовойт сообщал о 12 ударах по Глушковскому району. В результате оказались повреждены дома и энергоснабжение.

С начала военной операции граничащая с Украиной Курская область регулярно подвергается обстрелам. С октября в регионе действует средний уровень реагирования. В частности, он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты военных объектов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».