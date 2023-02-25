«Зенит» пошел за кубком снизу

В play-off «Фонбет Кубка России» по футболу состоялся первый матч между командами так называемой нижней сетки, в которой победители отбора «Пути регионов» соперничают с представителями «Пути Российской премьер-лиги», занявшими на групповом этапе третьи места. В Ульяновске местная «Волга», выступающая в первом дивизионе, принимала санкт-петербургский «Зенит» и уступила со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Уже сам факт попадания «Зенита» в нижнюю часть сетки play-off Кубка России, конечно, стал громкой сенсацией. Бессменный чемпион страны четырех последних сезонов, который сейчас уверенно идет на пятый подряд титул, напомним, в групповом раунде кубкового турнира неожиданно уступил не только «Спартаку», но и «Крыльям Советов». В итоге судьба, а точнее, жеребьевка забросила петербуржцев в Ульяновск. Да, на первый взгляд им достался не такой уж сложный соперник, а «Волга» пока занимает в текущем чемпионате первой лиги предпоследнее, 17-е место, но были нюансы, которые доставляли фавориту определенный дискомфорт и совсем не гарантировали ему победу.

Как известно, «Зенит» не мог использовать в противостоянии с «Волгой» трех ведущих игроков — Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао, которые получили по шесть матчей дисквалификации за массовую драку во встрече со «Спартаком» на групповом этапе. Руководство петербургского клуба подало жалобу на столь суровое наказание со стороны контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Спортивный арбитражный суд, но ответ из Лозанны с решением по данному обращению поступит не ранее 3 марта. Более того, в Ульяновск не приехал и Клаудиньо, которому накануне вместе с Малкомом дали российское гражданство.

«Зенит» вообще не горел желанием играть с «Волгой» на ее поле и пытался перенести матч на свою «Газпром Арену». Тем не менее уговорить волжан не удалось, и это показало, что они всерьез намерены бросить вызов лидеру отечественного футбола, использовав немаловажный домашний фактор. К тому же формат в нижней сетке play-off такой, что все решается в одном матче и не действует система с двойным выбыванием, то есть проигравший окончательно выбывает из Кубка России. А в одной игре даже очень разных по классу оппонентов произойти порой может все что угодно.

Понятно, что и без отсутствовавших футболистов петербуржцы имели заметное превосходство по подбору исполнителей. У их главного тренера Сергея Семака еще и на скамейке запасных оставались весьма качественные резервы. Гости на первой же минуте могли открыть счет, когда удар в упор Андрея Мостового принял на себя Чингиз Магомадов. Но потом опасных моментов у ворот Андрея Климовича практически не было. «Зенит» несколько монотонно искал подходы к ним в позиционном нападении, одновременно адаптируясь к газону. «Волга» вроде бы без особых проблем оборонялась и ждала какого-нибудь шанса в атаке, может быть, надеясь поймать на ошибке не основных центральных защитников соперника — Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа. Впрочем, впереди у хозяев ничего не клеилось, а вот петербуржцы на 33-й минуте забили довольно простой гол. Вендел навесил во вратарскую площадь, и почему-то оказавшийся без присмотра Зелимхан Бакаев головой спокойно послал мяч в сетку.

Во втором тайме ульяновцы наконец-то порадовали своих болельщиков первым ударом в створ. Они заработали штрафной, и Магомадов, несмотря на приличное расстояние до ворот, проверил Михаила Кержакова. Вратарь «Зенита» был начеку, а вскоре Никита Кирсанов вынудил его сделать втык полевым игрокам за то, что позволили беспрепятственно пробить с линии штрафной площади.

После перерыва «Волга» заметно прибавила в активности и даже перехватила инициативу.

Теперь она больше владела мячом и находилась на чужой половине поля. Но только появилось ощущение, что в этом матче еще возможны варианты, как фаворит на корню пресек всю интригу. На 78-й минуте Матео Кассьерра головой замкнул подачу с углового, и хозяева поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. А в компенсированное время колумбиец помог отличиться Ивану Сергееву.

«Зенит» выиграл 3:0 и пока преодолел лишь первый этап четвертьфинальной стадии play-off. Теперь ему предстоит встретиться с одним из неудачников четвертьфинала в верхней сетке Кубка России, а это значит, что следующий противник будет уже гораздо сильнее «Волги».

Александр Ильин