Принятие с отрицанием

Петербургские депутаты большинством голосов приняли в первом чтении законопроект губернатора о внесении изменений в 820-й городской закон. Поправки, предлагаемые губернатором города Александром Бегловым, позволят снести в центральной части Петербурга около 200 исторических зданий и освободить земельные участки для строительства крупных инфраструктурных проектов. При этом депутаты выступили против уничтожения истории ради строительства новых транспортных узлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентарии с оговорками одобрили законопроект, разрешающий снос 200 исторических зданий

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Парламентарии с оговорками одобрили законопроект, разрешающий снос 200 исторических зданий

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга накануне длинных февральских выходных депутаты в первом чтении приняли законопроект «О внесении в закон Санкт-Петербурга № 820–7 “О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон”». Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что законопроект получил согласование от Министерства культуры РФ. При этом все парламентские фракции выступили против законопроекта в нынешней редакции, но каждая из них выбрала свою тактику.

Как писал «Ъ-СПб», поправки в закон о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия требуются для строительства Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Согласно проектам, объекты заходят на территорию исторической застройки города. Так, около 160 домов могут снести на Нарвской заставе, более 20 — на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской Обороны.

«Единая Россия» поддержала законопроект в первом чтении, с условием, что во втором будет одобрена предлагаемая единороссами поправка. Как заявил депутат Денис Четырбок, партийная инициатива — «единственная юридическая возможность обеспечить сохранность Нарвской заставы в условиях, которых мы находимся». Фракция планирует продлить охранный статус района до 2029 года и тем самым спасти 160 домов от программы реновации, из-за которой Нарвской заставе грозит уничтожение. Что будет после 2029 года и станет ли город в будущем заниматься реставрацией и восстановлением квартала, в партии не ответили. Но господин Четырбок заверил, что поправка уже подготовлена и отправлена на согласование в Минкульт. Дополнительно партия обратилась за поддержкой в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» отказалась поддерживать поправку. Однако партия готова поддержать губернаторскую инициативу в третьем чтении, если в следующих редакциях законопроекта будет гарантирована безопасность строениям Нарвской заставы.

«Мы обсуждаем документ, который вновь касается человеческих судеб и конкретных людей. Перечень изменений включает в себя 30 позиций, и половина из них вызывает вопросы, а те, которые не вызывают, говорят о главном пороке документа: мы подстраиваем закон под проекты, связанные с интересами инвесторов, вместо того чтобы заставить последних вписывать проекты в рамки незыблемых правил сохранения исторических кварталов нашего города»,— заключила депутат фракции Марина Шишкина.

Также против губернаторских поправок выступили депутаты фракций «Яблоко» и КПРФ. Яблочник Борис Вишневский заверил, что их партия также будет вносить поправки. В частности, парламентарий коснулся проекта строительства Большого Смоленского моста через Неву. По его словам, существуют иные варианты организации въезда на мост, которые не подразумевают снос исторических зданий (включая школу, в которой училась Ольга Берггольц.— ЪСПб), но они упорно отвергаются разработчиками.

Город, по мнению руководителя фракции КПРФ Романа Кононенко, не должен развивать инфраструктуру ценой несоразмерных потерь в угоду застройщикам. Депутат также отметил, что не понимает поправку от «Единой России». «Нам не нравится механизм, который предлагает партия большинства. Получается, сначала нужно проголосовать за — исключить Нарвскую заставу из зоны охраны объектов культурного наследия, а потом поправками это исправить. Минкульт сначала согласовал, чтобы Нарвскую заставу исключили из охранной зоны, а теперь нужно отправить запрос в тот же Минкульт и попросить продлить срок вступления в силу»,— прокомментировал он.

Отличное от коллег мнение высказал депутат партии коммунистов Александр Рассудов по вопросу строительства Большого Смоленского моста. По его мнению, другого проектного решения для возведения моста предложить невозможно. Кроме того, парламентарий попросил не спекулировать на имени Ольги Берггольц и ценить ее память, печатая сборники поэтессы.

Несмотря на долгое обсуждение и несогласие большинства с нынешним текстом законопроекта, инициативу губернатора в первом чтении все же приняли. За проголосовали 36 парламентариев, против — 11.

Надежда Ярмула, Екатерина Рязанова