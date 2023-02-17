Отодвинутая застава

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по градостроительству поддержала внесенные губернатором поправки в закон о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия. Изменения позволят снести 200 зданий, находящихся в зоне исторической застройки. Однако снос 160 домов в районе Нарвской заставы предлагается отложить до 2029 года, пока не истечет срок контракта по реновации этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2029 году истекает срок соглашения между городом и компанией «СПб Реновация», по которому должны были расселить жителей и снести дома на территории заставы для строительства современный зданий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2029 году истекает срок соглашения между городом и компанией «СПб Реновация», по которому должны были расселить жителей и снести дома на территории заставы для строительства современный зданий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга 16 февраля стало известно, что парламентарии готовят ряд предложений, которые защитят район Нарвской заставы и дома, возведенные в 1940–1950-х годах. Риск сноса района возник при разработке законопроекта о внесении правок в закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Согласно документу, для реализации ряда крупных проектов, в том числе инфраструктурных, из зоны охраны исключается около 200 зданий и они, соответственно, могут быть снесены. Это вызвало волну общественного недовольства, подогреваемого активистами-градозащитниками. Кроме того, поднятый шум привлек внимание Следственного комитета, который возбудил по жалобам жителей уголовное дело.

В результате члены фракции «Единая Россия» подготовили поправку ко второму чтению губернаторского документа, предусматривающую продление охраняемого статуса застройки у Нарвских ворот до 2029 года.

В 2029 году истекает срок соглашения между городом и компанией «СПб Реновация», по которому должны были расселить жителей и снести дома на территории заставы для строительства современный зданий. То есть застава будет находиться в охранной зоне до момента истечения разрешения на проведение работ. В «СПб Реновации» подчеркнули, что все действия на этой территории ведутся в рамках городского закона № 238–39 «Об адресной программе Санкт-Петербурга "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге"» и постановления правительства Петербурга.

По информации КГИОП, на комиссии было предложено «ввести отлагательный период» до 01.01.2029 в отношении режимов территории Нарвской заставы с целью проведения переоценки соответствия зданий критериям, в соответствии с которыми территория была внесена в программу развития застроенных территорий в Петербурге. Также в ведомстве подчеркнули, что заявление о включении территории заставы в перечень выявленных объектов культурного наследия все еще рассматривается ведомством.

Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН, обращает внимание, что на момент принятия квартала в программу «Развитие застроенных территорий» в 2008 году у него не было вообще никакого статуса. Соответствующий закон был принят только в 2009 году. Но и в этом законе для домов Нарвской заставы было предусмотрено исключение, предусматривающее комплексную реконструкцию квартала с возможностью демонтажа домов, которые не имеют историко-культурной ценности.

«Если честно, то я не понимаю почему поднялся этот сыр-бор. Если смотреть на качество жилья в Нарвской заставе, то оно дано уже физически и морально устарело. Есть исторические здания, сделанные из качественного кирпича, но этот квартал строился после войны, когда была большая проблема со стройматериалами. Да, сюда можно приехать и полюбоваться на их внешний вид, но жить в таких домах я бы не стал»,— рассуждает господин Тетыш.

Глава парламентской фракции от партии «Единая Россия» Павел Крупник говорит: «Сейчас у города отсутствует возможность реставрировать эти дома. У Фонда капитального ремонта для аварийных домов Нарвской заставы нет денег, а город не может выделить ни рубля на их капремонт и благоустройство. Надо подождать. Наша задача сейчас — поставить жирную точку в этом вопросе и исключить возможность проведения любых строительных работ на этой территории. Сейчас из-за программы по развитию территорий Нарвская застава не получает финансирования. Поэтому в первую очередь мы пытаемся придумать особый механизм для сохранения объекта. Уже после начнем думать, как финансировать и восстанавливать квартал».

Екатерина Рязанова