Инфраструктурные проекты требуют сноса двухсот зданий

Петербургские власти планируют внести правки в закон о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия для строительства Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Изменения позволят снести более 200 зданий, находящихся в зоне исторической застройки. По мнению градозащитников, изменения готовились в спешке: они были внесены в конце января и депутаты не успели ознакомиться с документом, содержащим более 5 тыс. страниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Законодательном собрании 7 февраля прошли слушания по изменениям в городской закон №820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Законопроект внес губернатор города Александр Беглов. Проект представлял заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов. По его словам, корректировка необходима для строительства ряда инфраструктурных проектов: Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Согласно документу, ряд защитных зон вокруг исторических объектов переводится в зоны охраны. За счет изменений удастся не только снести определенные здания, но и построить или реконструировать шесть образовательных учреждений (четыре общеобразовательных и два вуза), три спортивных объекта, два учреждения здравоохранения.

Депутатов в первую очередь интересовала судьба Нарвской заставы и здания на проспекте Обуховской Обороны, которые решено снести из-за строительства развязки Большого Смоленского моста. Ранее «Ъ-СПб» писал, что планами властей на снос восьми построек, возведенных в конце XIX — начале XX века, в числе которых школа поэтессы Ольги Берггольц, заинтересовался Следственный комитет. Также СК пристально следит за ситуацией на Нарвской заставе, где застройщик хотел выселить людей из исторических домов без признаков аварийности. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов в разговоре о школе Берггольц сослался на мнение «специалистов высочайшего уровня», изучавших историю каждого объекта, который входит в зону строительства. Он признал, что в Петербурге собираются снести 200 исторических домов: около 160 на Нарвской заставе, более 20 на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской Обороны.

Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский увидел в предлагаемых изменениях закона коррупционную составляющую: «КГИОП предлагает включить в закон нормы, предполагающие снос почти 200 исторических зданий, большей частью — без восстановления. При этом вводятся исключения из общих норм, которые не имеют прецедентов в стране и в мире: вообще сносить здания на этих территориях нельзя, но под конкретные проекты снести конкретные дома — можно. Конечно, это коррупциогенная норма».

Также парламентарии задали зампредседателя КГИОП вопрос о том, будут ли вообще построены планируемые объекты — Большой Смоленский мост, ШМСД и пассажирский терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург,— с учетом планов властей по строительству автодорог на ближайшие пять лет. “Ъ” писал, что Минтранс актуализировал пятилетний план с учетом приоритизации объектов на основании принятого закона о бюджете. Расходы федерального бюджета на дорожные объекты сокращаются. Господин Михайлов заверил депутатов, что деньги есть.

Президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов считает, что слушания по законопроекту проводились в спешке. Губернатор внес законопроект на 5183 листах в последний день января, и едва ли депутаты успели изучить их за неделю, полагает эксперт.

«Думаю, что причины две. Во-первых, из-за экономической ситуации сокращаются капитальные расходы бюджета — как федерального, так и городского. Проекты, не обеспеченные документами, однозначно выпадут из всех программ. Поэтому городские власти пытаются прыгнуть в уходящий бюджетный поезд,— объяснил господин Страхов.— Во-вторых, есть конкуренция перед федеральным центром. На фоне отчета мэра Москвы президенту об открытии очередной линии метро, двух железнодорожных диаметров и 40 км скоростных магистралей недавний доклад Александра Беглова выглядит заметно скромнее».

Дата внесения законопроекта на рассмотрение ЗакСа пока не определена.

Екатерина Рязанова