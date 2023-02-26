Евраев под санкциями США, «Мовиста» получит 54 млрд, «ПАТП-1» теряет маршруты в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
По букве закона
Директора рыбинской верфи осудили за контрабанду военной техники. Адвокат сообщил, что приговор будет обжалован.
В Рыбинске исторический дом снесли без согласия властей. Следственный комитет начал проверку по этому факту.
СВО и санкции
Ярославский губернатор побывал в зоне СВО.
Михаил Евраев попал в санкционный список США. Глава области прокомментировал произошедшее.
Производитель 3D-принтеров из Ярославля попал под санкции США.
Ярославский бизнес
Ярославский предприниматель продавал поддельные насосы «Автодизеля».
Ярославское колесо обозрения возобновляет работу.
Городская политика
В Ярославле участки под ИЖС хотят продавать по рыночной стоимости.
Транспортная реформа
«Яргорэлектротранс» будет перевозить пассажиров в Ярославле до середины 2025 года.
Ярославская КСП назвала возможные риски трамвайной концессии.
Московская компания станет самым крупным автобусным перевозчиком в Ярославле.
«ПАТП-1» с лета перестанет работать на автобусных маршрутах в Ярославле. Работников «ПАТП-1» пообещали устроить в московскую компанию.
За 20 лет трамвайной концессии бюджет Ярославской области выплатит ООО «Мовиста регионы Ярославль» 54,15 млрд руб.