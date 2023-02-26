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Евраев под санкциями США, «Мовиста» получит 54 млрд, «ПАТП-1» теряет маршруты в Ярославле

Чем запомнилась неделя 20-26 февраля: цифры, цитаты и факты

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По букве закона

Директора рыбинской верфи осудили за контрабанду военной техники. Адвокат сообщил, что приговор будет обжалован.

В Рыбинске исторический дом снесли без согласия властей. Следственный комитет начал проверку по этому факту.

СВО и санкции

Ярославский губернатор побывал в зоне СВО.

Михаил Евраев попал в санкционный список США. Глава области прокомментировал произошедшее.

Производитель 3D-принтеров из Ярославля попал под санкции США.

Ярославский бизнес

Ярославский предприниматель продавал поддельные насосы «Автодизеля».

Ярославское колесо обозрения возобновляет работу.

Городская политика

В Ярославле участки под ИЖС хотят продавать по рыночной стоимости.

Транспортная реформа

«Яргорэлектротранс» будет перевозить пассажиров в Ярославле до середины 2025 года.

Ярославская КСП назвала возможные риски трамвайной концессии.

Московская компания станет самым крупным автобусным перевозчиком в Ярославле.

«ПАТП-1» с лета перестанет работать на автобусных маршрутах в Ярославле. Работников «ПАТП-1» пообещали устроить в московскую компанию.

За 20 лет трамвайной концессии бюджет Ярославской области выплатит ООО «Мовиста регионы Ярославль» 54,15 млрд руб.

Алла Чижова

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