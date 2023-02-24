Производитель 3D-принтеров из Ярославля попал под санкции США

Станкостроительная компания из Ярославля ООО «Спецавиа» («АМТ-Спецавиа») попала в санкционный список США. Обновления списка 24 февраля опубликовало министерство финансов Соединенных Штатов Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Компания занимается производством профессионального ЧПУ оборудования, в 2015 году она запустила производство строительных 3D принтеров, как указано на ее сайте — «первое в Европе и СНГ».

Как сообщало правительство области, компания поставляет свою продукцию в разные страны мира. Ярославский строительный 3D-принтер был представлен на строительной выставке «Bauma-2019» в Мюнхене. Тогда «Спецавиа» планировала открыть представительство в Европе.

В 2018 году областное правительство сообщало, что компания выпустила на рынок самый большой в мире строительный 3D-принтером.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 24 февраля США включили в санкционный список и губернатора области Михаила Евраева.