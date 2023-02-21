Защита обжалует приговор директору рыбинской верфи

Приговор генеральному директору ООО «Судостроительная верфь "БЭЛЛ"» Олегу Белкову будет обжалован, рассказал «Ъ-Ярославль» адвокат господина Белкова Дмитрий Пак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Рыбинский городской суд приговорил гендиректора к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а именно двух катеров. Господин Белков с самого начала не был согласен с предъявленными обвинениями.

«Это абсолютно 100% гражданские катера, а в основу приговора положена недопустимая экспертиза»,— сказал «Ъ-Ярославль» адвокат Олега Белкова Дмитрий Пак.

Речь идет об экспертизе самих катеров. Как следует из решений арбитражных судов, перед продажей покупателю в Объединенных Арабских Эмиратах гендиректор получил решение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о том, что продукция не является военной. Кроме того, разрешение на отправку катеров «Марлин» за рубеж дала таможня.

Катера погрузили в контейнеры транспортной компании и отправили в путь, однако уже в Рыбинске их остановили инспекторы ГИБДД и доставили на Рыбинский таможенный пост, где груз был досмотрен сотрудниками уполномоченных органов с участием эксперта. ФСБ возбудило уголовное дело. Экспертиза НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» установила, что продукция является десантными катерами. Позднее с этим согласилась и повторная экспертиза ФСВТС.

Сами катера приговором Рыбинского городского суда конфискованы. Защита надеется, что приговор будет отменен, а катера вернутся владельцу.

Антон Голицын