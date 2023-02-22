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Ярославское колесо обозрения возобновляет работу

Колесо обозрения в Ярославле возобновит работу в начале марта, сообщил «Ъ-Ярославль» владелец аттракциона и генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар. После аварии 11 декабря инспекция административно-технического надзора приостановила эксплуатацию колеса до устранения последствий аварии, осмотра и его пробного пуска. Владелец колеса обозрения сообщил, что детали для ремонта из-за границы пришли.

«В настоящее время на колесе обозрения "Золотое кольцо" завершаются электромонтажные работы по установке новых управляющих щитов аттракциона. После последующего проведения пуско-наладочных работ и контрольных испытаний специализированной лицензированной организацией аттракцион вновь заработает для посетителей. Ориентировочная дата возобновления работы 4 марта»,— рассказал Владимир Коллар.

Господин Коллар сообщил, что уголовное дело, возбужденное после аварии Следственным комитетом, прекращено. Также административное дело прекратила инспекция административно-технического надзора. Копии ответов ведомств директор аттракциона представил «Ъ-Ярославль».

«Сотрудниками аттракциона выполнены все возможные действия, предусмотренные эксплуатационными документами при возникновении аварийной ситуации на Колесе обозрения. Дело об административном нарушении в отношении ООО «Триколор К» прекратить»,— говорится в постановлении инспекции административно-технического надзора Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 11 декабря колесо обозрения высотой 65 метров остановилось из-за замыкания. В двух кабинках находились четыре человека, из которых двое дети. На эвакуацию застрявших людей спасателям потребовалось 4 часа. После разборки электрощитка, из-за замыкания в котором колесо остановилось, были обнаружены следы грызунов.

Алла Чижова

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