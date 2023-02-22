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В Ярославле участки под ИЖС хотят продавать по рыночной стоимости

Мэрия Ярославля подготовила проект решения об изменении способа формирования начальной цены продажи на аукционах земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В настоящий момент в качестве начальной ценой применяется кадастровая стоимость, городские власти предлагают изменить ее на рыночную. Как указывает мэрия в пояснительной записке, сейчас в ряде случаев на аукцион выходит единственный участник и покупает землю по кадастровой стоимости, которая является ниже рыночной.

Федеральное законодательство разрешает устанавливать в качестве начальной как рыночную, так и кадастровую стоимость земли. Изменения мэрия предлагает внести в «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля». Решение предстоит принять депутатам муниципалитета Ярославля.

В случае принятия решения перед продажей мэрия будет проводить оценку рыночной стоимости каждого участка за счет бюджета. Сейчас такая оценка стоит от 3500 до 8000 руб.

Антон Голицын

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