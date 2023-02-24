В Рыбинске исторический дом снесли без согласия властей

В Рыбинске Ярославской области 23 февраля было снесено деревянное здание бывшего Дома народного творчества на улице Чкалова,13. Об этом сообщили в соцсетях рыбинского отделения ВООПИиК. В сообщении уточняется, что дом являлся «деревянным наследием исторического центра, формирующим его уникальный облик». В администрации города сообщили, что зданием владел местный предприниматель.

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По словам главы администрации Рыбинска Дмитрия Рудакова, собственник должен был согласовать с местными властями снос здания.

«Этот объект находится в зоне охраны памятников. Сам объект не является памятником, но он находится в зоне охраны. У нас есть процедура для таких объектов, в рамках которой собственники должны согласовывать свои действия. Мы считаем, что снес он незаконно. В том числе, и технологически: не было ограждений, не были получены ордера на работы. Мы будем добиваться ответа, почему прокуратура не реагирует на то, что работы велись опасным способом. Мы будем обращаться во все правоохранительные органы по этому вопросу, будем отстаивать и добиваться того, чтобы на этом месте ровно такой же дом был возведен»,— сказал господин Рудаков. Глава администрации остановил работы 24 февраля, однако, по его словам, там осталось только убрать завалы, и сделать это собственник должен по регламенту. Кроме того, по мнению Дмитрия Рудакова, собственник целенаправленно начал выполнять работы вечером праздничного дня.

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По мнению градозащитницы Ольги Мазановой, «Рыбинск продолжает лидировать в области по сносам ценной исторической застройки».

Строение на Чкалова, 13 было построено в 1895 году и входило в комплекс зданий, известных как «Дом Шишова». Как рассказали в администрации, в декабре 2022 года департамент архитектуры и градостроительства Рыбинска подал заявку на включение здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Однако решение по нему принято еще не было.

Алла Чижова