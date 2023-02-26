СК проводит проверку по факту сноса исторического дома в Рыбинске

Следователи проводят проверку в связи со сносом исторического здания в Рыбинске, сообщили в следственном управлении СК по Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 февраля было снесено деревянное здание бывшего Дома народного творчества на улице Чкалова,13. Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков заявлял, что собственник не согласовал снос с властями, хотя был обязан это сделать.

«Следственными органами СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка по размещенной в сети Интернет информации о сносе одного из последних сохранившихся образцов деревянного зодчества в центре города Рыбинска Ярославской области»,— сообщили в Следственном комитете.

Место происшествия осмотрел следователь, СК даст свою оценку случившемуся. Дом Шишова был построен в 1895 году. Он не являлся объектом культурного наследия, документы о придании этого статуса были направлены в областной департамент.