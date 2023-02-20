«Яргорэлектротранс» будет перевозить пассажиров в Ярославле до середины 2025 года

АО «Яргорэлектротранс» будет осуществлять трамвайные и троллейбусные перевозки в Ярославле до середины 2025 года. Об этом заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На совместном заседании двух комитетов Ярославской областной думы 20 февраля рассматривался вопрос реализации концессионного соглашения, по которому трамвайное движение в Ярославле передается в концессию на 20 лет. Депутатов интересовала судьба АО «ЯрГЭТ», которое сейчас осуществляет перевозки электротранспортом. До середины 2025 года предприятие будет работать.

«АО "ЯргЭТ" до середины 2025 года осуществляет трамвайное и троллейбусное движение в Ярославле. Концессионер на текущем этапе не выполняет услуги по перевозке пассажиров. У нас у «Яргорэлектротранса» заключен госконтракт с департаментом транспорта на 2023 год, и по данному госконтракту они выполняют работы. Доход от пассажиров они получают в свой бюджет АО», — заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Как продолжила госпожа Черемных, со второй половины 2025 года трамвайные перевозки переходят к концессионеру, а троллейбусные будут выделены в отдельное структурное подразделение.

Андрей Иванов