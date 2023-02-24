Ярославский губернатор попал в санкционный список США

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев попал в санкционный список США. Обновление списка опубликовало 24 февраля министерство финансов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Причины включения в список не приводятся. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 20 февраля ярославский губернатор вернулся из зоны специальной военной операции, где он встречался с военнослужащими из Ярославской области.

Также под санкции США попали несколько других глав регионов: глава Хакассии Валентин Коновалов, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Мурманской области Андрей Чибис и другие.

Ранее США вводили санкции в отношении первой женщины-космонавта, депутата Госдумы от Ярославской области Валентины Терешковой.