Михаил Евраев прокомментировал свое включение в санкционный список США

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказал свое равнодушие по отношению к включению его в санкционный список США. Комментарий глава региона передал «Ъ-Ярославль» через своего пресс-секретаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мне все равно»,— прокомментировал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что список был обновлен сегодня министерством финансов страны. Кроме главы Ярославской области, в список вошла и ярославская компания «Спецавиа», которая в регионе возводит 12 инновационных домов с помощью строительного принтера.

Алла Чижова