Ярославский предприниматель продавал поддельные насосы «Автодизеля»

Прокуратура Дзержинского района города Ярославля привлекла к ответственности местного предпринимателя за продажу контрафактных автозапчастей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что в торговом павильоне ИП продавали насосы жидкостной системы охлаждения, правообладателем которых выступает ПАО «Автодизель». Экспертиза подтвердила, что товар «имеет отклонения от конструкторской и технологической документации, визуальные несоответствия» с продуктом, произведенным на заводе.

В отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении, его рассматривал арбитражный суд Ярославской области, в качестве наказания вынесший предупреждение владельцу павильона. Нарушения устранены: торговля контрафактом больше не ведется.

Алла Чижова