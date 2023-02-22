Ярославская КСП назвала возможные риски трамвайной концессии

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области «не исключает наличие рисков» при исполнении концессионного соглашения по развитию трамвая в Ярославле, сообщает «Ъ-Ярославль» со ссылкой на заключение КСП. Заключение подготовлено на законопроект о утверждении концессии, который должна принять Ярославская областная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По мнению палаты, документ не противоречит действующему законодательству. Но на некоторые моменты КСП посчитала нужным обратить внимание. В частности, речь идет о так называемых «дополнительных расходах концессионера, в том числе в случае возникновения особых обстоятельств». «Определить предполагаемые объемы средств финансирования дополнительных расходов Ярославской области не представляется возможным»,— говорится в заключении КСП.

Также контрольно-счетная палата указывает, что в случае досрочного расторжения концессии Ярославской области придется выплатить сумму возмещения концессионеру. Сумма возмещения в заключении не названа.

КСП указала на то, что заключенное соглашение создаст новые обязательства Ярославской области, которые придется финансировать из бюджета. Общая сумма таких обязательств составляет 54,15 млрд руб. на весь срок действия концессии. При этом на 2023 год в областном бюджете заложена лишь часть обязательных выплат концессионеру.

Контролеры указывают, что концессия не отражена в государственной программе «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы». По мнению КСП, в заключенном соглашении не содержатся условия о росте пассажиропотока в результате модернизации трамвая.

Кроме того. Контролеры нашли ряд технических неточностей. В частности, в соглашении указана несуществующая дата завершения модернизации трамвая — 31 июня 2025 года (в июне 30 дней). Утвердить концессию депутатам Ярославской областной думы предстоит на ближайшем заседании.

Подробности в материале «Ъ-Ярославль» «Дорогая моя "Мовиста "».

Антон Голицын