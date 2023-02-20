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Ярославский губернатор побывал в зоне СВО

Ярославский губернатор Михаил Евраев побывал в зоне специальной военной операции. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщил господин Евраев, он встретился с мобилизованными и добровольцами в Запорожской области, передал им гуманитарный груз.

«Наши ребята располагаются в основном в трёх разных местах дислокации, помогаем всем без исключения. Поговорил с ребятами. И проблемы обсудили, и личные вопросы зафиксировал, и чай попили, и очень тепло пообщались. Настроение у парней нормальное, боевое. Они чувствуют поддержку области не на словах, а на деле», — рассказал Михаил Евраев.

Ярославский губернатор намерен дополнительно оказывать помощь участникам спецоперации.

«Всем необходимым военнослужащие обеспечены. Но помощь никогда не бывает лишней. Наметили, что еще нужно сделать, чем можем поддержать. И сейчас по списку будем дополнительно формировать то, что требуется нашим ребятам. Есть общая задача, и мы ее вместе выполняем», — отметил Михаил Евраев.

По словам губернатора Ярославской области сейчас он уже покинул зону СВО.

Андрей Иванов

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