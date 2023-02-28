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Цены растут на фоне падения продаж

Элитная недвижимость

В 2022 году средняя стоимость элитных загородных коттеджей Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилась на 16%, превысив 89 млн рублей.

На вторичном рынке загородного жилья отмечена высокая годовая динамика предложения: количество высокобюджетных лотов стоимостью свыше 50 млн рублей в экспозиции увеличилось в полтора раза

На вторичном рынке загородного жилья отмечена высокая годовая динамика предложения: количество высокобюджетных лотов стоимостью свыше 50 млн рублей в экспозиции увеличилось в полтора раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На вторичном рынке загородного жилья отмечена высокая годовая динамика предложения: количество высокобюджетных лотов стоимостью свыше 50 млн рублей в экспозиции увеличилось в полтора раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года на первичном рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области экспонировалось 306 лотов (+9% за год) в 14 элитных коттеджных поселках и 433 лота — в 15 поселках бизнес-класса. За год было реализовано 43 лота в элитных поселках и 29 коттеджей в поселках бизнес-класса. На фоне пополнения рынка новыми объектами в элитных загородных поселках средняя стоимость предложения за год выросла на 16% и составила 89,3 млн рублей, в поселках бизнес-класса — на 8%, до 28,3 млн рублей.

На первичном рынке элитной загородной недвижимости в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области вышел новый проект «Оберег» (первая очередь), что позволило увеличить объем высокобюджетных лотов в продаже на 9%. Помимо поселков централизованной застройки, на элитный загородный рынок вышел новый проект с участками под застройку «Никольские Угодья». Загородный рынок поселков бизнес-класса за 2022 год пополнился двумя объектами централизованной застройки (против семи в 2021 году): Corner Kaltino и «Арт’д ЭКО Club». Также вышли несколько участков под застройку в проектах «Негород Павловск», «OasisPark Репинское», «Еловая усадьба», «Негород Токсово».

Как утверждают в NF Group, поселки бизнес-класса оказались наиболее чувствительны к текущим изменениям: предложение сократилось, цены увеличились, возник дефицит готовых объектов, предлагаемых по рыночно-обоснованным ценам. Так, последние лоты были выставлены на продажу в проектах «Новое Кюмлено», «Ропшинские пруды», «Сад времени», «Шале-парк Superbia» и других.

На вторичном рынке загородного жилья отмечена высокая годовая динамика предложения — количество высокобюджетных лотов стоимостью свыше 50 млн рублей в экспозиции увеличилось на 49%, до 712 штук. Заметно выросло число «срочных» продаж из-за релокации собственников.

Основной объем предложения элитной загородной недвижимости традиционно сосредоточен на Выборгском направлении.

По итогам 2022 года совокупный объем спроса в поселках элитного и бизнес-классов составил 72 лота, что в три раза меньше по сравнению с 2021 годом. За год было реализовано 43 элитных коттеджа, что на 48% меньше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что спрос на высокобюджетные загородные дома вернулся к допандемийному уровню: в период 2012–2019 годов в среднем за год реализовывалось 30–40 элитных лотов. Также было реализовано 29 коттеджей бизнес-класса, что на 77% меньше прошлогоднего показателя. Отрицательная динамика наблюдалась по причине ограниченного объема готового предложения и нежелания покупателей заниматься долгосрочным строительством на участках без подряда.

Денис Кожин

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