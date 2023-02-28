Загородные качели

Рынок строящейся недвижимости продолжает начатую еще в 2021 году миграцию за пределы Кольцевой автодороги. Градостроительные ошибки 2000-х, в результате которых появились «человейники» на границе города и области, привели к пробкам на въезде и выезде из новых кварталов, к дефициту социальной инфраструктуры и, как следствие,— к снижению интереса покупателей к таким локациям. Девелоперы вновь вернулись в город и стали более активно осваивать территории в обжитых районах Петербурга, в том числе за счет редевелопмента. Конец 2010-х годов был относительно благополучным для экономики страны, и покупатели, выбирая между низкой ценой и комфортом, все же предпочитали последнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начавшийся в 2020 году рост цен на жилье, подстегиваемый льготной ипотекой, качнул маятник в обратную сторону: стоимость недвижимости снова стала ключевым фактором для тех, кто решился улучшить жилищные условия. Новый виток цен, случившийся год назад, только усилил центробежные процессы.

А теперь девелоперам придется учитывать ошибки прежних проектов. Если уж покупатель и решится на приобретение недвижимости вдали от цивилизации, то требования к такому проживанию у него будут выше, чем были у новых жителей Ленобласти в прошлом десятилетии. Поэтому одной из тенденций последних двух лет стала заметная доля роста индивидуального строительства: ввод частных домов по метражу второй год подряд превышает объемы ввода многоквартирных домов. Расходы на покупку или строительство собственного дома сегодня сопоставимы с расходами на приобретение двухкомнатной квартиры в городе. Но жить на своей земле оказывается предпочтительнее, чем в окружении соседей в многоэтажке.

У девелоперов есть выбор: терять потенциальных покупателей, которые сами занимаются стройкой, или пойти в этот сегмент, пусть в нем маржа и не такая высокая, как при строительстве 25-этажных высоток. В прошлом году некоторые застройщики уже начали реализацию проектов комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой. И, судя по всему, в этом году процесс продолжит набирать обороты.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость»