Более 9 лет колонии потребовал прокурор для обвиняемых в жестоком убийстве семьи в Омской области

Гособвинение потребовало 9 лет и 11 месяцев колонии общего режима для 18 летнего жителя Омской области, обвиняемого в убийстве семьи с особой жестокостью в селе Юрьевка. Также прокуратура запросила 9 лет и шесть месяцев в воспитательной колонии для 15-летней фигурантки дела. Максимальное наказание по ч.2 ст. 105 УК РФ – пожизненное лишение свободы.

События, описываемые в деле, произошли в январе 2022 года. По версии следствия, ученица 7-го класса средней школы подговорила своего знакомого убить ее родственников – отчима, мать и 10-летнюю сестру-инвалида. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», взрослые категорически возражали против отношений между подростками, из-за чего в семье не прекращались скандалы.

Для убийства молодой человек взял у своего знакомого штык-нож и ночью пробрался в дом, где жила семья девушки. Он, считает следствие, убил спящих взрослых и девочку-инвалида, после чего скрылся. Девушка, согласно договоренности, забрала своего шестилетнего брата и прибежала к соседям. Им она сказала, что в дом ворвался неизвестный, убил ее близких, а ей удалось незаметно убежать. Сотрудникам полиции для составления фоторобота она предоставила ложную информацию о внешности преступника.

«В ходе расследования уголовного дела удалось установить причастность к совершению преступления подростков, которые признались в содеянном», - сообщает прокуратура Омской области.

Кроме реальных сроков, прокурор также попросил удовлетворить иск о взыскании с обвиняемых 1 млн руб. в пользу сына погибшей. Завтра в суде обвиняемые выступят с последним словом.

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Анна Егорова