В Горно-Алтайске из-за ДТП без газа остались семь микрорайонов

В результате ДТП в Горно-Алтайске под отключение попали пять газовых котельных, более 2,2 тыс. частных домовладений. По данным прокуратуры Республики Алтай, ночью 26 февраля легковой автомобиль столкнулся с крановым узлом высокого давления по ул. Ленина. Как уточняет администрация города, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Власти сообщили, что «для обеспечения безопасности жителей сотрудники филиала «Газпром» отключили газ низкого и высокого давления». Без газового снабжения остались семь микрорайонов. Для проведения аварийно-восстановительных работ участка сетей газораспределения были привлечены силы ООО «Газпром газораспределение Томск».

Газоснабжение котельных было восстановлено к утру. Сейчас ведутся мероприятия по восстановлению газоснабжения частного сектора. «Требуется время, чтобы газ «дошел до домовладений». Ожидается, что к 18:00 тепло вернется в дома горожан», - сообщили в администрации города.

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Анна Егорова