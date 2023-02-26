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Коммерсантъ FM
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FT разъяснила ошибки трейдера Trafigura, потерявшего $577 из-за фальшивого никеля

Международный трейдер Trafigura, обманутый на $577 продавцом металла из Индии через схему с фальшивым никелем, допустил несколько ошибок. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

Как обращает внимание Financial Times, сингапурский трейдер не потребовал сертификаты анализа, а также проигнорировал указание неверного кода товаров в таможенной декларации.

Трейдер утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей 1100 контейнеров, в которых должен был быть высококачественный никель. Дело о мошенничестве может стать крупнейшим среди тех, что рассматривали лондонские суды.

Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно, в том числе связанным с Prateek Gupta компаниями. Содержимое, как правило, не досматривали.

По данным Bloomberg, никель чаще всего участвует в мошеннических схемах. Это дорогой материал (тонна на Лондонской бирже стоит больше $27 тыс.), при этом он продается в больших объемах, так что контроль за перевозками довольно слабый.

Подробнее о сделке — «Сталь прикинулась никелем».

Анастасия Ларина

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