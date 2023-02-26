СМИ: Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8

Хорватия начала готовить к отправке на Украину 14 вертолетов Ми-8. 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил, их готовят к транспортировке. Об этом сообщило хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на источники.

Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По информации издания, семь вертолетов будут частично разобраны, их перевезут наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу. Все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их переправят на Украину.

Украинские вооруженные силы, как правило, используют советские вертолеты Ми-8. Как писал CNN, многим из них уже больше 30 лет. Украинские летчики вынуждены летать на вертолетах близко к земле, чтобы их не сбили.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский просил партнеров передать современные истребители. Большинство европейских стран по разным причинам отказались поставлять Украине современную авиацию. Поставки современных истребителей не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон, власти Великобритании обещали отправить их позже.

Анастасия Ларина