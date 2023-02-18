CNN: украинские вертолеты летают максимально низко из-за опасений летчиков быть сбитыми

Украинские летчики, управляющие вертолетами, вынуждены летать близко к земле, чтобы их не сбили. Об этом говорится в репортаже журналистов CNN, которые наблюдали за работой военных из бригады Сикорского на востоке Украины на секретной базе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ми-8 18-й отдельной армейской авиационной бригады на востоке Украины

Фото: Ihor Tkachov / AFP Ми-8 18-й отдельной армейской авиационной бригады на востоке Украины

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Украинские военные используют советские вертолеты Ми-8, которым уже больше тридцати лет. CNN называет удивительным тот факт, что спустя почти год после начала конфликта Украина вообще имеет военно-воздушные силы и парк вертолетов, учитывая усилия по их уничтожению со стороны российской армии. Украинские летчики вынуждены летать так низко, что задевают деревья.

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет. Его разработали в 1960-х. Это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Его используют для разных целей более чем в 50 странах мира при выполнении как гражданских, так и военных задач. CNN отмечает, что в отличие от современных или даже советских ударных вертолетов у Ми-8 нет брони.

Великобритания предложила отправить Украине устаревшие самолеты Sea King, которые были выведены из эксплуатации. Тем временем Португалия поставила Украине шесть вертолетов Ка-32А11ВС российского производства, ни один из которых не годен к полетам. По словам министра обороны, Украине придется ремонтировать машины самостоятельно.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров о передаче современных истребителей. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности поставок современных самолетов. Великобритания обещала поставить их позже. США, Германия, Бельгия отказались отправлять самолеты. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что поставки истребителей на Украину невозможны из-за разногласий среди европейских стран.

Анастасия Ларина