Минстрой одобрил заявки Петербурга на финансирование Витебской развязки и закупку транспорта

Министерство строительства и ЖКХ одобрило заявки властей Санкт-Петербурга на дополнительное финансирование нескольких ключевых инфраструктурных проектов, в том числе строительства Витебской развязки будущей Широтной магистрали скоростного движения. Средства утвердили в ходе рабочей встречи губернатора Александра Беглова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

«Санкт Петербургу одобрены заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки, которая позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения»,— приводит слова Ирека Файзуллина пресс-служба Смольного.

Кроме того, одобрена заявка на финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) строительства первого этапа второй нитки Главного канализационного коллектора в северной части Петербурга.

«В 2025 году сможем перейти на плановое строительство — будем строить то, что необходимо городу и его жителям»,— прокомментировал Александр Беглов.

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