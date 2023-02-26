Главные анонсы 27 февраля — 5 марта

27 февраля, понедельник
В Азербайджане начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидаются переговоры с президентом и главой МИДа.
В Госдуму РФ будет внесен законопроект о приравнивании жителей новых регионов—участников спецоперации к статусу ветеранов.
28 февраля, вторник
В Москве начнется XII Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай».
В Финляндии парламент проведет голосование по ратификации заявки страны в НАТО.
1 марта, среда
В Нью-Дели начнется встреча министров иностранных дел стран G20 с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начнут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам.
«Яндекс» запускает хаб в Турции, включающий коворкинг и офис.
Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах в связи с окончанием лицензионных соглашений.
2 марта, четверг
В Москве пройдет диалог с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса» с участием председателя Совета федерации Валентины Матвиенко.
Швеция примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией.
3 марта, пятница
В Вашингтоне президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца.
В Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при России по фигурному катанию.
4 марта, суббота
Первый канал покажет первую игру сезона Высшей лиги КВН.
5 марта, воскресенье
В Нью-Дели начнется заседание министров иностранных дел диалога Центральная Азия—Индия.