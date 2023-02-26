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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 27 февраля — 5 марта

Важнейшие события предстоящей недели

27 февраля, понедельник

В Азербайджане начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидаются переговоры с президентом и главой МИДа.

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о приравнивании жителей новых регионов—участников спецоперации к статусу ветеранов.

28 февраля, вторник

В Москве начнется XII Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай».

В Финляндии парламент проведет голосование по ратификации заявки страны в НАТО.

1 марта, среда

В Нью-Дели начнется встреча министров иностранных дел стран G20 с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начнут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам.

«Яндекс» запускает хаб в Турции, включающий коворкинг и офис.

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах в связи с окончанием лицензионных соглашений.

2 марта, четверг

В Москве пройдет диалог с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса» с участием председателя Совета федерации Валентины Матвиенко.

Швеция примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией.

3 марта, пятница

В Вашингтоне президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца.

В Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при России по фигурному катанию.

4 марта, суббота

Первый канал покажет первую игру сезона Высшей лиги КВН.

5 марта, воскресенье

В Нью-Дели начнется заседание министров иностранных дел диалога Центральная Азия—Индия.

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