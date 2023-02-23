ЦСКА показал не зимний футбол

В play-off «Фонбет Кубка России» по футболу состоялись очередные матчи. В так называемой верхней сетке турнира, куда попали клубы, отобравшиеся по итогам группового раунда пути Российской премьер-лиги (РПЛ), «Крылья Советов» дома одолели «Динамо» — 2:1, а ЦСКА разгромил «Краснодар» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того как накануне первые матчи в четвертьфинале Кубка России провели «Локомотив» и «Спартак» (0:1), а также «Ростов» и «Урал» (1:1), в борьбу вступили еще четыре представителя верхней сетки play-off, которые, напомним, по регламенту не вылетают из турнира в случае поражения, а по системе с двойным выбыванием получат второй шанс уже в нижней сетке. Наверное, противостояние ЦСКА и «Краснодара» заслуживало особого внимания, но и в паре «Крылья Советов»—«Динамо» была интрига.

Тем более что самарцы пошумели в межсезонье. Да, они потеряли Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, продав своих лидеров в «Локомотив», но в то же время приобрели номинально лучшего бомбардира первой части чемпионата России в составе «Оренбурга» Владимира Сычевого, который сменил не только клуб. Нападающий взял фамилию своего отчима, и теперь он Писарский. Еще «Крылья» подписали контракт с любопытным аргентинцем Бенхамином Гарре, за плечами у которого школа «Манчестер Сити» и даже несколько выступлений за главную команду в одном из предсезонных турниров.

«Динамо» на трансферном рынке ничем не отметилось, зато сохранило всех футболистов, в том числе Арсена Захаряна, которого настойчиво сватали в турецкий «Галатасарай». И поначалу бело-голубые выглядели как-то посыграннее хозяев поля, хотя, безусловно, и тем и другим доставляла дискомфорт морозная погода, особенно на контрасте с условиями, которые у них были на сборах в теплых краях. Но и самарцы постепенно втянулись в игру. Обе команды имели хорошие моменты для взятия ворот, тем не менее первый тайм завершился вничью 0:0.

А вот сразу после перерыва «Крыльям» удалась блестящая контратака с выходом «два в одного» в ее финальной фазе, и Писарский в первом же официальном матче за новый клуб открыл лицевой счет. Поучаствовал в этой комбинации и Гарре. Потом аргентинец сделал все для того, чтобы Писарский оформил дубль, но форвард смазал удар. В итоге подопечные Игоря Осинькина не удержали минимальный перевес. Сработали замены главного тренера москвичей Славиши Йокановича, и на 80-й минуте Константин Тюкавин отличился с передачи Ярослава Гладышева. Однако и хозяевам помогла скамейка запасных. На 88-й минуте победу им принес перешедший из «Химок» Александр Зуев, а ассистировал ему другой новичок — экс-спартаковец Николай Рассказов.

Перед первым матчем ЦСКА—«Краснодар» было не совсем понятно, в каком состоянии находятся сейчас армейцы, готовившиеся к возобновлению сезона вдали от посторонних глаз. Разве что в их пользу говорил результат недавнего контрольного спарринга с «Динамо» — 2:1. А вот кубанцы, которыми теперь руководит сербский специалист Владимир Ивич, засветились на представительном Зимнем кубке РПЛ и в целом произвели положительное впечатление. Там они победили «Сочи» (1:0) с «Ростовом» (4:0) и только со «Спартаком» сыграли не ахти (0:4). Сходу влились в основной состав и новобранцы клуба — центральный защитник Хуниор Алонсо, полузащитник Кади Боржис и нападающий Мозес Кобнан Дэвид.

ЦСКА, продолжающий играть без Игоря Дивеева и отдавший в аренду Бруно Фукса с Адольфо Гайчем, показал решительный настрой и быстро добился успеха. Гол хозяева забили с углового благодаря отменному взаимодействию бразильцев Виллиана Роши и Мойзеса. Первый головой скинул мяч, а второй той же частью тела переправил его в сетку. Правда, чуть ранее свой угловой едва не реализовал «Краснодар», когда скидку Алонсо замыкал Кевин Ленини. Тогда красно-синих выручил Константин Кучаев, закрывший собой ворота. После гола они старались поддерживать столь же высокий уровень агрессии и давления на соперника, что опять привело к изменению счета. Активный Федор Чалов сначала попытался переиграть голкипера гостей Матвея Сафонова со средней дистанции, а затем подобрался поближе и точно пробил головой после навеса Хесуса Медины.

Причем «Краснодар» оказался в легком нокдауне и пропустил еще несколько ударов. Только Сафонов спас команду от полного разгрома. Дважды он потащил от того же Чалова и остановил Медину, который вообще убежал «один в ноль» аж с центра поля. Так что если бы не вратарь, «быков» бы просто разорвали уже в первом тайме. Хотя и так казалось, что по игре шансов у них нет, и Ивичу в перерыве впору было буквально реанимировать своих подопечных.

Возможно, какие-то меры психологического воздействия тренер в раздевалке и предпринял, а вот кадровые коррективы вносить не стал. Краснодарцы вроде бы взяли мяч под контроль, но это владение практически ничего им не давало. Зато ЦСКА заработал пенальти усилиями Медины. Подкачал только исполнявший его Хорхе Карраскаль, который засадил с 11-метровой отметки в перекладину. Колумбиец не смог наказать Сафонова и за ошибку при игре ногами, которую вратарь сам и исправил, успев восстановить позицию и отбить дальний удар армейца по пустым воротам.

Ивич все-таки произвел замены, и вышедший со скамейки Ильзат Ахметов наконец-то создал настоящую угрозу для замерзшего без работы Игоря Акинфеева. Опытный голкипер не позволил бывшему одноклубнику сократить разницу. А на 86-й минуте ЦСКА забил третий гол, накрыв гостей прессингом у их штрафной площади. Антон Заболотный, заменивший Чалова, использовал первый же голевой момент, который ему организовал Милан Гаич. И это еще Карраскаль опять спасовал перед Сафоновым. Команда Владимира Федотова одержала убедительную победу 3:0 и может спокойно отправляться на ответный матч в Краснодар. Она продемонстрировала отнюдь не зимний футбол и, судя по всему, полностью готова к рестарту сезона.

Александр Ильин