Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоиомость двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год Москва 50 43,3 43,5 0,50% -13% 89,7 70,1 70 -0,10% -22% Санкт-Петербург 31,5 28,2 27,1 -3,90% -14% 50 44,6 43,9 -1,60% -12% Ростов-на-Дону 18,8 21,6 22 1,90% 17% 31,1 35,8 32,9 -8,10% 6% Екатеринбург 21,3 21,6 21,7 0,50% 2% 29,4 28,2 31,6 12,10% 7% Нижний Новгород 18,8 20,2 21,5 6,40% 14% 28,6 30,3 29,5 -2,60% 3% Казань 21 21,8 21,4 -1,80% 2% 29,6 31,6 31,3 -0,90% 6% Новосибирск 20,7 21,4 21,3 -0,50% 3% 28,4 29,1 29,7 2,10% 5% Краснодар 20,6 21,2 20,8 -1,90% 1% 34,6 32,5 31,8 -2,20% -8% Красноярск 19 19,7 18,8 -4,60% -1% 25,5 27,1 25,9 -4,40% 2% Самара 16,5 18,1 17,8 -1,70% 8% 24 23,7 23 -3,00% -4% Пермь 16,3 16,4 16,8 2,40% 3% 22 23,2 24,4 5,20% 11% Волгоград 13,7 15,9 16,3 2,50% 19% 19,7 24,5 21,9 -10,60% 11% Уфа 16,2 16,4 16,3 -0,60% 1% 21,5 21,7 21,8 0,50% 1% Омск 14,4 15,9 15,8 -0,60% 10% 19,1 21,5 21,7 0,90% 14% Челябинск 13,4 14,8 15,6 5,40% 16% 17,7 20,4 22,4 9,80% 27% Воронеж 16,6 16,3 15,4 -5,50% -7% 23,2 23,6 20,8 -11,90% -10% Московская область 31,2 29,8 29,5 -1,00% -5% 42,3 40,5 39,8 -1,70% -6% Ленинградская область 21,4 20,9 20,1 -3,80% -6% 29,2 27,9 26,7 -4,30% -9%