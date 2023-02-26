Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоиомость двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
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|Февраль 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|За месяц
|За год
|Февраль 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|50
|43,3
|43,5
|0,50%
|-13%
|89,7
|70,1
|70
|-0,10%
|-22%
|Санкт-Петербург
|31,5
|28,2
|27,1
|-3,90%
|-14%
|50
|44,6
|43,9
|-1,60%
|-12%
|Ростов-на-Дону
|18,8
|21,6
|22
|1,90%
|17%
|31,1
|35,8
|32,9
|-8,10%
|6%
|Екатеринбург
|21,3
|21,6
|21,7
|0,50%
|2%
|29,4
|28,2
|31,6
|12,10%
|7%
|Нижний Новгород
|18,8
|20,2
|21,5
|6,40%
|14%
|28,6
|30,3
|29,5
|-2,60%
|3%
|Казань
|21
|21,8
|21,4
|-1,80%
|2%
|29,6
|31,6
|31,3
|-0,90%
|6%
|Новосибирск
|20,7
|21,4
|21,3
|-0,50%
|3%
|28,4
|29,1
|29,7
|2,10%
|5%
|Краснодар
|20,6
|21,2
|20,8
|-1,90%
|1%
|34,6
|32,5
|31,8
|-2,20%
|-8%
|Красноярск
|19
|19,7
|18,8
|-4,60%
|-1%
|25,5
|27,1
|25,9
|-4,40%
|2%
|Самара
|16,5
|18,1
|17,8
|-1,70%
|8%
|24
|23,7
|23
|-3,00%
|-4%
|Пермь
|16,3
|16,4
|16,8
|2,40%
|3%
|22
|23,2
|24,4
|5,20%
|11%
|Волгоград
|13,7
|15,9
|16,3
|2,50%
|19%
|19,7
|24,5
|21,9
|-10,60%
|11%
|Уфа
|16,2
|16,4
|16,3
|-0,60%
|1%
|21,5
|21,7
|21,8
|0,50%
|1%
|Омск
|14,4
|15,9
|15,8
|-0,60%
|10%
|19,1
|21,5
|21,7
|0,90%
|14%
|Челябинск
|13,4
|14,8
|15,6
|5,40%
|16%
|17,7
|20,4
|22,4
|9,80%
|27%
|Воронеж
|16,6
|16,3
|15,4
|-5,50%
|-7%
|23,2
|23,6
|20,8
|-11,90%
|-10%
|Московская область
|31,2
|29,8
|29,5
|-1,00%
|-5%
|42,3
|40,5
|39,8
|-1,70%
|-6%
|Ленинградская область
|21,4
|20,9
|20,1
|-3,80%
|-6%
|29,2
|27,9
|26,7
|-4,30%
|-9%