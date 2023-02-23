Тревогу прогоняют из офиса

Российские топ-менеджеры озаботились психологическим состоянием сотрудников. Некоторые руководители компаний рассказали “Ъ FM”, что в минувшем году включили в круг своих полномочий борьбу с тревожностью у подчиненных. Управленцы признались, что уровень стресса и у них самих, и у сотрудников за последние месяцы значительно вырос. О том, как директора стараются успокоить коллективы и что делают для собственного психологического здоровья, расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почти треть российских топ-менеджеров постоянно испытывает стресс и подтверждает, что поводов для волнения стало больше, выяснили аналитики Kontakt InterSearch Russia. Из-за тревоги и возросшей ответственности руководители перерабатывают. 18% из них говорят, что отменили для себя выходные. При этом хоть и с трудом, но пытаются найти баланс между временем, отведенным на дела, и другими аспектами жизни.

Среди причин для стресса управленцы прежде всего называют ситуацию неопределенности. Часто их волнуют и финансовые вопросы, решать которые, по признанию директоров, стало сложнее. Однако бывают и другие поводы для беспокойства, сетует генеральный директор научно-исследовательского предприятия «Доза» Алексей Нурлыбаев:

«Наша компания растет. И не в последнюю очередь благодаря спецоперации, импортозамещению и так далее растет быстрее, чем мы рассчитывали. Это означает больший объем работы, повышенную требовательность к выполнению заказов в срок, что тоже вызывает тревожность. Тут вопрос: как не перетревожиться? Услуги психолога — тема востребованная, я вот сам записался.

Но психолог, на мой взгляд, это фитнес-тренер для мозга. Я не иду к нему, когда у меня заболела нога. Я хожу к нему регулярно, чтобы она у меня как раз не болела».

К психологу в прошлом году обращались 28% российских руководителей. Сами управленцы рассказали “Ъ FM”, что гораздо чаще на прием к специалистам ходили их подчиненные. На проблемы с ментальным здоровьем и стресс прежде всего жаловались сотрудники финансовых отделов, HR-специалисты и стратеги. А поводы для обостренной тревожности у них были те же, что и у начальников.

Однако, как отмечают собеседники “Ъ FM”, у рядовых работников есть одна причина для переживаний, которой у высшего звена быть не может. Это взаимодействие с топ-менеджментом. Коммуникация за последнее время усложнилась, потому что стресс отразился на поведении директоров, говорит управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова:

«В основном это две группы людей. Первая переходит к более жесткому стилю, поскольку он как будто требует меньше энергии для решения вопросов. К тому же авторитарный стиль руководства помогает менеджерам оградить себя от лишних переживаний. А вторая группа руководителей, наоборот, из негатива, позитива, из абсолютно разных состояний переходит в полное безразличие. Они отказываются участвовать в решении каких-то конфликтных ситуаций, берут паузу и ждут, пока все пройдет».

Мягкий стиль руководства у топ-менеджеров сейчас не в моде, считают карьерные консультанты. Но даже несмотря на это, многие управленцы пытаются помочь своим сотрудникам, а заодно и себе справиться с тревогой. Больше половины директоров уверены, что лучше всего со стрессом помогает бороться спорт.

А кто-то полагает, что подчиненных нужно регулярно погружать в работу над новыми проектами, потому что с помощью труда они отвлекаются от других проблем. Альтернативными методами психологической помощи с “Ъ FM” поделился гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков:

«Мы пришли к пониманию, что нам необходимо вовлекать сотрудников в спорт, и у всех наших работников есть доступ к корпоративному фитнесу.

Тимбилдинги и постоянное общение — мы намеренно вывели всех людей с удаленки. Мы понимаем, что каждый руководитель вверенного подразделения сейчас процентов на 20-30 работает в качестве психолога, разговаривая с сотрудником и давая ему ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне».

Главное, отмечают психологи, не перегружать сотрудников. Это может лишь повысить их уровень стресса и позже довести до выгорания. А оно опасно уже для бюджета страны. США, например, из-за потерявших интерес специалистов недосчитались $140 млрд.

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