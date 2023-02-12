Каждый третий топ-менеджер в России обращается к психологу, столько же руководителей испытывают на работе постоянный стресс, показали данные опроса компании Kontakt InterSearch Russia. Респонденты признались, что уровень тревожности в прошлом году резко возрос, а главной причиной этого назвали состояние неопределённости. На втором месте — финансовые проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ FM” решил поговорить с топ-менеджерами и попросил оценить собственное психологическое состояние.

Заместитель председателя правления Фора-банка Дмитрий Орлов: «Уровень тревожности, конечно, растет. Неопределенность с тем, что будет через неделю, через месяц, через год. Если раньше можно было с какой-то долей уверенности строить планы на три-пять лет, то сейчас постоянно находишься в тонусе. Вечером не знаешь, что будет утром. Постоянный стресс. Когда-то ты понимаешь, что он уже зашкаливает, и тут важна составляющая, которая позволяет вовремя переключиться. Первое — это всегда близкие, живое общение. На втором месте — увлечения, искусство, это то, что дает возможность посмотреть с другой стороны на жизнь».

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Стрессом я, наверное, это бы не назвала, но уровень ответственности за свои действия, поступки и слова увеличился. Потому что действительно именно в текущей ситуации ты должен быть осторожен в своих комментариях. Между тем многие сейчас погружены в спорт гораздо больше, больше здорового образа жизни. Я удивилась тому, что очень многие отказались от алкоголя в принципе. Могу похвалиться, но вот коллектив оказался коллективом трезвенником, слава богу, не язвенников».

Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Я работаю в кабельной отрасли, где делают кабелепровод. Для нас это несвойственно, я удивлен таким вопросом и списываю это на рафинированных инвестбанкиров. В обрабатывающей промышленности, как правило, заняты крепкие, битые жизнью парни, они привыкли. Действительно стресс увеличился, но ведь есть разные пути борьбы с ним. Можно просто чаще заниматься спортом. Я, например, увеличил нагрузки в два раза, и это очень помогает. А работа с психоаналитиком — это хождение по замкнутому кругу. Я очень не одобряю, это абсолютно бесполезно. В нашем сообществе это было воспринято как слабость».

Генеральный директор научно-производственного предприятия «Доза» Алексей Нурлыбаев: «Несомненно, уровень тревожности повысился: начало спецоперации и мобилизации, с одной стороны. С другой, наша компания растет, и не в последнюю очередь благодаря импортозамещению, рост идет даже быстрее, чем мы рассчитывали. А это означает больший объем работы, большую требовательность к выполнению заказа в срок, и это тоже в свою очередь вызывает тревожность. Тут вопрос: как не выгореть? Услуги психолога — тема востребованная, я вот сам записался, схожу, наверное, на следующей неделе. Но психолог, на мой взгляд, это не врач, к которому ты идешь, когда у тебя что-то болит, это скорее фитнес-тренер для мозга. То есть я не иду к фитнес-инструктору, когда у меня нога заболела, а хожу к нему регулярно, чтобы как раз такого не допускать».

Между тем большинство топ-менеджеров заявили, что демонстрировать свою тревожность перед подчиненными руководитель не должен — это плохо отражается на работе компании. Управленцы рассказали, что ищут способы справиться с переживаниями, и лучше всего в этом, по их мнению, помогает общение с семьей и близкими.

Иван Хорушевский