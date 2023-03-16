Сегодня исполняется 52 года губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его поздравляет многократный чемпион мира, Олимпийских игр по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков:

— Уважаемый Евгений Владимирович! Разрешите от всего сердца поздравить Вас с днем рождения. Мы с Вами родились в разных уголках нашей необъятной Родины, но судьба нас связала со Свердловской областью. Здесь живем мы и наши близкие. Здесь мы упорно трудимся изо дня в день на благо жителей Среднего Урала. А еще нас объединяет страсть к спорту. Благодаря Вашим усилиям регион по праву считается одним из лидеров в развитии физкультуры: сегодня каждый второй уралец занимается спортом. Для них свои двери ежедневно открывают более 10 тыс. объектов по всей области. Мы гордимся тем, что столица Урала принимала десятки спортивных мероприятий мирового уровня. А впереди нас ждет, пожалуй, главный исторический вызов — Международный фестиваль университетского спорта, который соберет более трех тысяч атлетов и десятки тысяч болельщиков со всего мира. Убежден, Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать устойчивому развитию региона и повышению благосостояния уральцев. В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья и долгих лет работы на благо нашей родной Свердловской области.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»