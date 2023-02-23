Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на 10 часов

Вылет рейса из Новосибирска в Таиланд (Утапао) авиакомпании Azur Air задерживается на 10 часов. Изначально он планировался 23 февраля в 03:00 местного времени, однако затем был отложен на 13:00. Вылета ожидают 238 пассажиров, из них 22 ребенка.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» пассажиры рейса, представитель компании предложил иногородним заселиться в гостиницу.

Новосибирская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной прием граждан, ведутся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, которые полагаются при задержке рейса, рассказали «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Анна Егорова