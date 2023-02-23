Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Таджикистана и Китая

На границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение. Его магнитуда, по данным китайского сейсмологического центра, составила 7,2. Эпицентр находился на территории Таджикистана на глубине 10 км. О разрушениях не сообщалось.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясения на границе Таджикистана и Китая. Изначально центр оценивал его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8. По данным организации, эпицентр находился на глубине 20 км в 66 км от таджикистанского поселка Мургаб (10,8 тыс. человек) и в 272 км от второго по численности населения города Ош (200 тыс.).

В начале февраля на границе Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8. В Турции погибли не меньше 43,5 тыс. человек, в Сирии — не меньше 8,5 тыс. Спустя две недели на границе двух стран снова произошли мощные землетрясения, которые привели к гибели 11 человек, за помощью обратились больше 1 тыс. человек.

Леонид Уварчев