Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минус пошел в плюс «Спартаку»

В первом матче стартового раунда play-off Кубка России он обыграл «Локомотив»

Российский футбол вернулся после долгого зимнего перерыва первыми матчами стартовой стадии play-off Кубка России в верхней части его сетки — той, где собраны клубы высшего дивизиона. В среду в морозной Москве состоялось противостояние двух отечественных грандов, в котором «Спартак» на чужом поле взял верх — 1:0 — над «Локомотивом».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами «Спартак» и «Локомотив»

Матч между командами «Спартак» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами «Спартак» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Это был тот самый случай, когда оба участника матча четвертьфинального раунда «Пути РПЛ» — и трендовый «Спартак», и осевший в подвале турнирной таблицы чемпионата России и лихорадочно ищущий выход из кризиса «Локомотив» — смогли сильно удивить еще до его начала. Если бы речь шла о событии из мира культуры, то можно было бы даже говорить о смелых художественных высказываниях разной степени очевидности. Назначенный в конце 2022 года тренером «Локомотива» Михаил Галактионов высказался, выставив на встречу чуть ли не всех свежеприобретенных железнодорожниками ради спасения бедового сезона новичков — и Илью Лантратова, и Игоря Смольникова, и Сергея Пиняева, и даже давным-давно не имевшего настоящей игровой практики Артема Дзюбу.

Плодотворно поработавший со «Спартаком» минувшей осенью Гильермо Абаскаль предпринял шаг еще более дерзкий, даже практически эпатажный: в спартаковском стартовом составе не оказалось ни единого легионера, а Квинси Промес, Бальде Кейта, Кристофер Мартинс, Томаш Тавареш наблюдали за матчем со скамейки запасных. Абаскаль словно решил, что в таких специфических условиях, когда на улице ­–14 с ледяным ветром, потянут только те, кто в них уже хоть изредка попадал, то есть местные.

А игра подтверждала его правоту. Ну или, скорее всего, подтверждала, что команда, пусть добровольно отказавшаяся от помощи иностранцев, зато сыгранная, на ходу, с хорошими спаррингами во время паузы, не может быть хуже команды, которая только что поменяла наставника и половину основы.

Правда, первый же интересный эпизод матча показал, насколько сложно будет в нем забивать. Михаил Игнатов бил головой метров с пяти, бил грамотно — с отскоком от земли. Но промерзший газон вместо того, чтобы батутом отправить мяч в сетку, мягонько скинул его в руки Лантратову.

Однако, когда твое преимущество огромно, рано или поздно появятся другие моменты. И тут уже обстоятельства сопернику не помогут.

«Спартак» действительно вскоре забил после очередной потери замученного чужими наскоками «Локомотива»: мяч достался Данилу Пруцеву, а тот классно пальнул левой в угол, не дойдя до линии штрафной. А после этого гола перевес спартаковцы удерживали. Перевес был многогранен — в скорости, плотности, а главное, как и следовало ожидать, в слаженности действий.

В середине тайма возникла показательная ситуация. Сергей Пиняев получил мяч возле центральной линии. Впереди было несколько партнеров, но форвард «Локомотива», будто понимая, что пытаться обыгрываться с ними бесполезно, потащил мяч вперед самостоятельно — и тащил, тащил, тащил его до тех пор, пока не очутился неподалеку от ворот. Там его, конечно, и отловили спартаковские защитники, хотя, надо сказать, нейтрализовать рейд им удалось с трудом.

В любом случае надеяться на то, что такие проходы компенсируют очевидные проблемы «Локомотива», тем, кто за него переживал, вряд ли стоило.

Однако этот матч еще не исчерпал запас припасенных сюрпризов. Дело в том, что после перерыва «Локомотив» добавил так радикально, что можно было подумать, будто все предыдущие три четверти часа он наигрывал какую-то резервную, сырую схему. Теперь в его футболе появились и цепкость, и четкость, а новички обрели уверенность. В первую очередь речь о новичке самом неожиданном и именитом. Во втором тайме Артем Дзюба походил на того Дзюбу, которого помнят по выступлениям за «Зенит» и сборную России на излете минувшего десятилетия,— настырного форварда, умело пользующегося солидными габаритами.

Для того чтобы превратиться в настоящего героя, ему не хватало малости — меткости при реализации шансов. А шансы были грандиозными. Сначала он выпрыгнул на подачу с углового и ударил головой вроде бы без вариантов для Александра Максименко. Спартаковскому голкиперу повезло: мяч стукнулся о стойку и срикошетил прямо к нему. Затем «Локомотив» здорово исполнил отбор в центральном круге, развернул быстрый выпад, а Дмитрий Баринов вырезал передачу на Максима Глушенкова. Георгий Джикия ее перехватил, однако вышло только хуже для «Спартака».

Дзюба оказался с мячом перед пустым, по сути, углом ворот. Нападающий снова промахнулся.

А дальше была еще более болезненная для хозяев драма. Очередной угловой у ворот «Спартака», который, несмотря на выход Квинси Промеса, Бальде Кейта, Кристофера Мартинса, никак не мог «Локомотив» притормозить, вылился в навес Глушенкова на Станислава Магкеева, цель все же наконец поразившего. Взятие ворот выглядело бесспорным, но включившийся VAR разглядел залезшего в офсайд Франсуа Камано. Арбитр Владислав Безбородов гол отменил.

В среду состоялся еще один первый матч четвертьфинальной стадии «Пути РПЛ». В нем «Ростов» на своем поле сыграл вничью — 1:1 — с «Уралом». Ответные встречи в этих парах состоятся 27 февраля.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...