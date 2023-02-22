Минус пошел в плюс «Спартаку»

Российский футбол вернулся после долгого зимнего перерыва первыми матчами стартовой стадии play-off Кубка России в верхней части его сетки — той, где собраны клубы высшего дивизиона. В среду в морозной Москве состоялось противостояние двух отечественных грандов, в котором «Спартак» на чужом поле взял верх — 1:0 — над «Локомотивом».

Это был тот самый случай, когда оба участника матча четвертьфинального раунда «Пути РПЛ» — и трендовый «Спартак», и осевший в подвале турнирной таблицы чемпионата России и лихорадочно ищущий выход из кризиса «Локомотив» — смогли сильно удивить еще до его начала. Если бы речь шла о событии из мира культуры, то можно было бы даже говорить о смелых художественных высказываниях разной степени очевидности. Назначенный в конце 2022 года тренером «Локомотива» Михаил Галактионов высказался, выставив на встречу чуть ли не всех свежеприобретенных железнодорожниками ради спасения бедового сезона новичков — и Илью Лантратова, и Игоря Смольникова, и Сергея Пиняева, и даже давным-давно не имевшего настоящей игровой практики Артема Дзюбу.

Плодотворно поработавший со «Спартаком» минувшей осенью Гильермо Абаскаль предпринял шаг еще более дерзкий, даже практически эпатажный: в спартаковском стартовом составе не оказалось ни единого легионера, а Квинси Промес, Бальде Кейта, Кристофер Мартинс, Томаш Тавареш наблюдали за матчем со скамейки запасных. Абаскаль словно решил, что в таких специфических условиях, когда на улице ­–14 с ледяным ветром, потянут только те, кто в них уже хоть изредка попадал, то есть местные.

А игра подтверждала его правоту. Ну или, скорее всего, подтверждала, что команда, пусть добровольно отказавшаяся от помощи иностранцев, зато сыгранная, на ходу, с хорошими спаррингами во время паузы, не может быть хуже команды, которая только что поменяла наставника и половину основы.

Правда, первый же интересный эпизод матча показал, насколько сложно будет в нем забивать. Михаил Игнатов бил головой метров с пяти, бил грамотно — с отскоком от земли. Но промерзший газон вместо того, чтобы батутом отправить мяч в сетку, мягонько скинул его в руки Лантратову.

Однако, когда твое преимущество огромно, рано или поздно появятся другие моменты. И тут уже обстоятельства сопернику не помогут.

«Спартак» действительно вскоре забил после очередной потери замученного чужими наскоками «Локомотива»: мяч достался Данилу Пруцеву, а тот классно пальнул левой в угол, не дойдя до линии штрафной. А после этого гола перевес спартаковцы удерживали. Перевес был многогранен — в скорости, плотности, а главное, как и следовало ожидать, в слаженности действий.

В середине тайма возникла показательная ситуация. Сергей Пиняев получил мяч возле центральной линии. Впереди было несколько партнеров, но форвард «Локомотива», будто понимая, что пытаться обыгрываться с ними бесполезно, потащил мяч вперед самостоятельно — и тащил, тащил, тащил его до тех пор, пока не очутился неподалеку от ворот. Там его, конечно, и отловили спартаковские защитники, хотя, надо сказать, нейтрализовать рейд им удалось с трудом.

В любом случае надеяться на то, что такие проходы компенсируют очевидные проблемы «Локомотива», тем, кто за него переживал, вряд ли стоило.

Однако этот матч еще не исчерпал запас припасенных сюрпризов. Дело в том, что после перерыва «Локомотив» добавил так радикально, что можно было подумать, будто все предыдущие три четверти часа он наигрывал какую-то резервную, сырую схему. Теперь в его футболе появились и цепкость, и четкость, а новички обрели уверенность. В первую очередь речь о новичке самом неожиданном и именитом. Во втором тайме Артем Дзюба походил на того Дзюбу, которого помнят по выступлениям за «Зенит» и сборную России на излете минувшего десятилетия,— настырного форварда, умело пользующегося солидными габаритами.

Для того чтобы превратиться в настоящего героя, ему не хватало малости — меткости при реализации шансов. А шансы были грандиозными. Сначала он выпрыгнул на подачу с углового и ударил головой вроде бы без вариантов для Александра Максименко. Спартаковскому голкиперу повезло: мяч стукнулся о стойку и срикошетил прямо к нему. Затем «Локомотив» здорово исполнил отбор в центральном круге, развернул быстрый выпад, а Дмитрий Баринов вырезал передачу на Максима Глушенкова. Георгий Джикия ее перехватил, однако вышло только хуже для «Спартака».

Дзюба оказался с мячом перед пустым, по сути, углом ворот. Нападающий снова промахнулся.

А дальше была еще более болезненная для хозяев драма. Очередной угловой у ворот «Спартака», который, несмотря на выход Квинси Промеса, Бальде Кейта, Кристофера Мартинса, никак не мог «Локомотив» притормозить, вылился в навес Глушенкова на Станислава Магкеева, цель все же наконец поразившего. Взятие ворот выглядело бесспорным, но включившийся VAR разглядел залезшего в офсайд Франсуа Камано. Арбитр Владислав Безбородов гол отменил.

В среду состоялся еще один первый матч четвертьфинальной стадии «Пути РПЛ». В нем «Ростов» на своем поле сыграл вничью — 1:1 — с «Уралом». Ответные встречи в этих парах состоятся 27 февраля.

Алексей Доспехов