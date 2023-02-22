Росстат: инфляция с начала года выросла на 1,3%

С начала года и по 20 февраля инфляция в России выросла на 1,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом за последнюю неделю (с 14 февраля по 20 февраля) инфляция замедлилась до 0,06% по сравнению с 0,18% неделей ранее.

Как и неделей ранее, рост цен на плодоовощную продукцию продолжил снижение — с 3,3% до 1,2%. Больше всего подорожал лук — на 6,9%, помидоры — на 4%, бананы — на 3,8%, свекла и картофель — на 1%, морковь — на 0,7%.

Подорожали 12 наименований продуктов: яйца — на 1,11%, сосиски и сардельки — на 0,8%, мясные консервы для детского питания — на 0,7%, свинина, молоко пастеризованное, творог, сыры — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости больше всего выросли цены на сухие корма для домашних животных — на 0,4%, спички — на 0,3%, подгузники — на 0,14%, хозяйственное мыло — на 0,12%.

Минэкономики прогнозирует в 2023 году инфляцию на уровне 5,5%. По данным Центробанка от 20 февраля, годовой показатель инфляции в регионах находился в диапазоне от 6,6% до 18,1%.

Анастасия Ларина