Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Библейская история как будто написана Носовским и Фоменко. Расхождения в трактовках мест, имен и событий измеряются сотнями миль, сотнями лет и всеми возможными до Рождества Христова алфавитами.

Это, в общем, вполне объяснимо. Народы древности относились ко времени, географии и друг к другу несколько иначе, чем мы. Время для них текло нелинейно, Земля покачивалась на черепахах, а имена менялись в зависимости от настроения тех, кто их носит, или тех, кто о них говорит.

И это совершенно не противоречит идее документальности, на которой основана Книга книг, которая ведь не сборник поэтических метафор, а что-то вроде годового отчета небесной канцелярии о глубине падения избранного народа на очередном витке его драматического бытия.

История жребия — Пурима — важнейшего еврейского праздника, согласно научным исследованиям, могла приключиться в самых различных частях Персии, с четырьмя самыми разными царями, в промежутке от конца V до начала IV столетия до н. э.

Персидский царь, которого для удобства назовем Артаксеркс, женился на родственнице Мордехая, который был чем-то вроде еврея при губернаторе.

Родственницу звали Гадасса, но все знали ее не под еврейским именем, а под вавилонским — Иштар, или, как принято в западной и иудейской традиции, Эстер, а в синодальном переводе — Эсфирь.

Эсфирь была умницей и красавицей. Правда, Библия упоминает, что особенно ее ценили за зеленый цвет лица, из-за которого она получила свое первое имя Гадасса (то ли «мирт», то ли «оливки» на аккадском, то ли просто «невеста»). Зеленый цвет лица, видимо, очень ценился в ту эпоху, хотя, возможно, был просто проекцией постоянного несварения вследствие питания исключительно оливками и финиками. Эсфирь держала такой вечный пост из-за того, что при дворе Артаксеркса не соблюдался кашрут и ей просто нечего было там есть.

Помимо любимой жены у Артаксеркса был любимчик по имени Аман, один из первых в истории носителей вируса животного антисемитизма. Он собирался вырезать всех евреев, оставшихся в Персии после Вавилонского пленения, а в первую очередь Мордехая с сыновьями — за то, что они не простирались перед ним ниц.

Он уговорил Артаксеркса, который не очень понимал, кто такие евреи, и не знал, что его собственная жена еврейка, подписать соответствующий указ.

Но Мордехай узнал про это, и накануне «хрустальной ночи» попросил Эсфирь привлечь к этому позорному факту внимание царя.

Она устроила пир, видимо, нарушив все возможные предписания кашрута, и ее муж был страшно доволен, так что предложил ей просить у него что угодно. Она попросила отменить указ о геноциде, но юридическая практика тех лет была такова, что монарх не мог взять однажды данные слова обратно, поэтому он выпустил новый указ, согласно которому евреи могли защищать свою жизнь и свободу любыми способами с оружием в руках или просто разить супостата словом.

Мордехай вооружил евреев, и они первыми напали на Амана и его сообщников, оставив воронам семьдесят тысяч трупов своих врагов и повесив Амана с сыновьями на тех виселицах, где должно было болтаться семейство Мордехая.

В память об этой резне евреи справляют праздник Пурим, где едят печенье гоменташн — «уши Амана».

Делается оно так.

Сливочное масло комнатной температуры взбивается с сахаром, отдельно взбивается молоко с солью и яйцами.

Затем обе эти смеси перемешиваются друг с другом и мукой в мягкое песочное тесто.

Из теста вырезаются кружки, на середину каждого выкладывается немного любого фруктового джема, и тесто защепляется так, чтобы образовать треугольную лодочку, через дыру в палубе которой видно джем.

Дальше «уши» отправляются в духовку, разогретую до 180°C, на 15–20 минут.

После чего съедаются под бесконечные потоки выпивки, символизирующей механизм обретения свободы от несправедливости внешнего мира и победы над этой несправедливостью.

1 Яйца (4 штуки) 2 Молоко (300 мл) 3 Соль (1 чайная ложка) 4 Сахар (150 г) 5 Мука (500 г; возможно, меньше или больше, в зависимости от состояния теста, поэтому муку насыпайте не сразу, а частями, и замешивайте) 6 Джем (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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