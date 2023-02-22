Курский завод планирует выпускать зарядные станции для электромобилей

ГК КЭАЗ, в которую входит Курский электроаппаратный завод на территории индустриального парка «Союз» в тестовом режиме запустила производство зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Директор по развитию ГК Алексей Русанов рассказал, что завод работает с другой структурой КЭАЗ компаний Portal Energy, которая на площадке в Санкт-Петербурге выпустила более 130 зарядных станций. «Они уже установлены по всей стране. Сейчас принято решение организовать дополнительную площадку в Курске, а сама компания сконцентрирует усилия на разработке и инжиниринге», — отметил господин Русанов.

Инвестиции в организацию производства в сообщении пресс-службы не раскрываются.

Ранее власти заявили о планах построить десять зарядных станций в 2023 году. Семь из них должны появиться в Курске, еще по одной — в райцентрах Железногорск, Курчатов и Поныри.

Кто в Черноземье занимается производством электромобилей — читайте в материале «Липецк заряжается из Поднебесной».

Александр Прытков

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