В Курской области в 2023 году планируют построить десять зарядных станций для электрокаров

В 2023 году в Курской области планируется установка десяти зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания по развитию электрического транспорта под председательством губернатора Романа Старовойта.

По его данным, семь станций появится в Курске. Еще по одной планируется построить в райцентрах Железногорск, Курчатов и Поныри. «Для удобства пользования зарядными станциями будут разработаны дополнительные сервисы», — отметили в пресс-службе без каких-либо подробностей.

В ходе совещания также стало известно о намерении властей купить десять электробусов. Они будут работать на почти 38-километровом маршруте в Курске № 7Э «Московская площадь – Онкологический центр». В облправительстве отметили. Что семь электробусов будут ежедневно выходить на линию, три планируются в резерв.

Основным проектом является модернизаций трамвайной инфраструктуры Курска. Концессию на 25 лет власти заключи с группой «Мовиста». К концу 2023 года компания должна реконструировать 20,8 км трамвайный путей на участке от 2-ой Агрегатной до Октябрьской улицы, сообщили в облправительстве.

Общая стоимость проекта составляет 12,9 млрд руб. Из них 8,2 млрд пришлись на кредит от государственной корпорации развития «Вэб.РФ». «Мовиста» должна до 2024 года заменить 42,6 км трамвайных путей, купить 22 вагона, реконструировать депо и восемь тяговых подстанций и отремонтировать контактную сеть. За время действия концессии компания может получить от властей 28,6 млрд.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Трамваи поехали в концессию».

Александр Прытков

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