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Коммерсантъ FM
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Украина заработала на конфискованных вагонах

От эксплуатации российского и белорусского парка получено $46 млн

Железные дороги Украины получили доход в объеме $46 млн за эксплуатацию конфискованных у российских и белорусских компаний железнодорожных вагонов, сообщило Бюро экономической безопасности Украины. Год назад страна заявляла, что на ее территории находится свыше 15 тыс. российских вагонов, сообщения о новых конфискациях продолжают поступать. Российские ведомства, в свою очередь, намерены компенсировать операторам порядка 22 млрд руб. за утрату вагонов за рубежом.

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

«Укрзализныця» (железные дороги Украины) получила 1,7 млрд гривен (около $46 млн) от коммерческого использования арестованных железнодорожных вагонов и контейнеров, принадлежавших компаниям из России и Белоруссии. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности страны (БЭБ).

В общей сложности, говорится в сообщении, БЭБ арестовало активы, имущество и другие материальные ценности компаний, прямо или косвенно связанных с гражданами России и Белоруссии, общей стоимостью более 41 млрд гривен (около $1,1 млрд). В частности, уже реализован конфискованный аммиак на сумму более 910 млн гривен ($24,6 млн).

Точное количество вагонов, конфискованных на Украине, неизвестно. Глава «Укрзализныци» Александр Камышин в марте 2022 года сообщал, что на территории страны находится свыше 15 тыс. российских вагонов, в том числе около 11 тыс. полувагонов, свыше 2 тыс. цистерн, около 600 крытых вагонов, около 160 платформ. Из них, по его словам, около 3 тыс. принадлежали компаниям, которые точно являются российскими.

Периодически сообщения о конфискации парка продолжают поступать — так, в начале февраля Служба безопасности Украины доложила, что арестовала 170 вагонов с удобрениями «Уралкалия» и «Беларуськалия» на 100 млн гривен ($2,7 млн).

При этом российские операторы оценивали количество вагонов, утраченных в целом на территории зарубежных стран, в 9878 единиц. Именно на такую оценку рассчитан разработанный Минтрансом проект распоряжения правительства, предполагающий выделение в текущем году из резервного фонда правительства компенсации за утрату вагонов за рубежом в объеме 22,3 млрд руб. (см. «Ъ» от 31 января).

Ранее, в октябре 2022 года, правительство приняло решение об аналогичной компенсации автоперевозчикам за утраченные транспортные средства и грузы: в общей сложности выделили 1,64 млрд руб. за изъятие не менее 258 грузовиков.

Наталья Скорлыгина

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